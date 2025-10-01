Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Veintiséis investigadores de la UDC, en un listado de la Universidad de Stanford que distingue a científicos influyentes

Su ranking 'A World's Top 2% Scientist List' identifica al 2% de los científicos más importantes del mundo en todas las áreas de conocimiento

La Universidad de Stanford, en Estados Unidos, ha publicado su ranking 'A World's Top 2% Scientist List' en el que incluye a 26 personas que forman parte del Personal Docente e Investiador (PDI) de la Universidade da Coruña (UDC).

Según explica la institución académica, este listado identifica al 2% de los científicos más influyentes del mundo en todas las áreas de conocimiento. Esta clasificación es analizada por personal investigador a nivel internacional a través de la base de datos Scopus, proporcionada por la editorial Elsevier, que ordena en campos y subcampos científicos.

La 'World's Top 2% Scientist List' genera dos clasificaciones. Una incluye toda la trayectoria del personal investigador, y la otra, referida al último año de resultados.

En la primera de ellas, la UDC cuenta con 18 personas investigadoras, donde las disciplinas que cuentan con mayor representación son la Química y las TIC, seguidas de la Medicina Clínica y la Investigación Biomédica, las Tecnologías Habilitadoras y Estratégicas, y también las Ciencias Sociales.

En cuanto al segundo listado también son 18 los expertos de la UDC incluidos, algunos de ellos repiten ranking. Las áreas más representadas aquí son la Medicina Clínica y las TIC, seguidas de la Investigación Biomédica, la Química, las Tecnologías Habilitadoras y Estratégicas, la Biología, la Ingeniería y la Economía y Empresas.

