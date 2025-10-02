Afundación busca «una sociedad libre de edadismo»

Usuarios de los once Espazos +60 que tiene Afundación en toda Galicia participaron ayer por el Día Internacional de las Personas Mayores en la lectura de una manifiesto bajo el lema Por una sociedad libre de edadismos. Expresaron la necesidad de «una mirada que celebre la diversidad en todos los ámbitos, que construya un modelo de convivencia intergeneracional uniendo fuerzas, compartiendo saberes y aprendiendo juntos y juntas, proclamando que cada año suma valor, no resta».