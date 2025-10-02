Aprobada definitivamente la nueva tasa de la basura de A Coruña

Los votos del PSOE y BNG han dado luz verde esta mañana, en la sesión plenaria ordinaria de octubre, a la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de la tasa de recogida de la basura, que ya había sido aprobada inicialmente el mes pasado. La votación dio entonces el mismo resultado que esta mañana, PSOE y BNG, a favor y el PP, en contra. No en vano, el PP había presentado un recurso a la aprobación de esta tasa durante el periodo de exposición pública. También lo hizo la asociación de hostelería, al entender que la carga impositiva sobre sus negocios es "excesiva".

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas ha explicado que esta modificación de la ordenanza fiscal deriva de un mandato de la Unión Europea, que no permite que el servicio sea "deficitario" y que obliga a repercutir el coste en los usuarios. Esta ordenanza, en la práctica, aplica una subida que casi llega al doble en 2029, atendiendo a varios factores. Una parte del recibo será fija y dos variables, una estará vinculada al consumo de agua de la vivienda y la otra, a la ruta de recogida que la empresa ha de hacer para llegar a cada hogar. Lage Tuñas ha incidido en que, a pesar del incremento previsto, A Coruña es "la quinta capital de provincia con una cuota más baja".

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha justificado el voto favorable del BNG a esta ordenanza porque "durante la negociación" de este documento, su formación solicitó al Gobierno local que la subida fuese progresiva y que hubiese un "periodo de adaptación" y así se ha introducido en el texto aprobado.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, por su parte, ha alegado que esta subida progresiva responde a un cálculo electoralista para que no coincida el gran incremento del recibo con los comicios municipales. "A los coruñeses nos están cobrando por unos servicios que no prestan. En vez de pagar nos tenían que indemnizar", ha comentado Miguel Lorenzo. "La ley pide aumentar el reciclaje y eso no va a pasar con Nostián", ha incidido el portavoz del PP, que se ha posicionado "en contra de esta ordenanza" y no de que se adapte el recibo en cumplimiento de la directiva europea. "Van a cobrarnos más por seguir haciendo lo mismo y lo que hacen lo hacen mal", ha remarcado Lorenzo.

"Todos los servicios son mejorables", le ha contestado Lage Tuñas en su turno de respuesta, en la que ha alertado a Lorenzo de que no subir el recibo de la basura para repercutir los costes en los vecinos implicaría "sanciones".

El Pleno empezó con dos minutos de silencio por las mujeres asesinadas víctimas de violencia machista desde el último pleno y con la lectura de una declaración institucional de apoyo al Año Internacional de las Cooperativas.

En la parte resolutiva, PSOE y BNG votaron a favor de personarse en los recursos promovidos por la Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia y de GLV en contra del acuerdo plenario de la aprobación definitiva de la ordenanza de las viviendas de uso turístico. El PP se abstuvo.