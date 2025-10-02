Aprobada inicialmente la modificación del plan general para ampliar los bienes protegidos de A Coruña

PSOE y BNG han votado a favor esta mañana de la aprobación inicial de la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para actualizar el catálogo de elementos protegidos. El PP, en esta fase de la tramitación, se ha abstenido.

El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, ha defendido que esta separata (la segunda que se hace desde la aprobación del documento) del catálogo de inmuebles incluye 84 elementos y deja fuera otros al considerar que no deben ser protegidos, como unas viviendas de la avenida de Monelos o una parte del Club del Mar, y deja para futuras modificaciones otros elementos que requieren "más trabajo en profundidad"

Díaz Gallego ha explicado que una de las partes que se acometerán en el futuro es la de hacer "una ficha individualizada" para cada uno de los hórreos de la ciudad, así como el Viaxe de Visma, para que su protección case con la situación actual de sus elementos. "Hay edificios con tres sótanos en los que seguramente no quede nada" y en los que, según ha incidido el edil, la protección puede plantear más un inconveniente que una solución. Con todo, ha puesto en valor el proyecto al decir que, "sin agua" no hubiese existido esta ciudad.

Esta modificación, tal y como ha recordado el concejal, ha recibido 69 alegaciones.

La concejala Avia Veira ha sido la encargada de intervenir en el este punto, que resumió su postura diciendo que este documento "no es solo un trabajo técnico sino un tratado de lo que somos y de lo que heredamos" y también una "oportunidad" para avanzar en una ciudad que apuesta por un futuro "sostenido y cohesionado".

Veira ha defendido también que este documento y sus futuras modificaciones sea un elemento para "generar orgullo" alrededor del patrimonio de la ciudad y que sirva también para divulgar el pasado arquitectónico, incluso que se convierta en una herramienta educativa y económica, capaz de atraer visitantes. Ha profundizado también en que falta "una pata", la que tiene que ver con el patrimonio arqueológico, que considera "urgente" acometer.

El concejal del PP Antonio Deus ha fundamentado la abstención de su grupo en que el documento ha recibido 69 alegaciones, algunas de "particulares preocupados" por la situación en la que quedarán sus propiedades y al entender también que falta la incorporación de un informe municipal y "un criterio homogéneo".