Aprobada por unanimidad una moción para que la Xunta desvele los plazos reales de la ampliación del hospital de A Coruña

Los tres partidos con representación en la Corporación Municipal en María Pita, PP, PSOE y BNG han votado a favor de una moción presentada por la formación nacionalista para instar a la Xunta a que desvele el calendario actualizado de los plazos de ejecución de la ampliación del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña y que sea un documento "fiable y realista" tras los retrasos acumulados en las obras. En la moción, el Concello insta también a la Xunta a que se presente "un plan de contingencia" con el objetivo de "minimizar el impacto de las obras y con el gran retraso acumulado".

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, ha asumido que, efectivamente, no se estaban cumpliendo las promesas realizadas en la presentación del proyecto por cuestiones técnicas. "En el Chuac se están haciendo cosas, no tan rápido como quisiéramos", ha admitido Lorenzo.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera ha resumido las inversiones de la Xunta en A Coruña como: "plataforma de baño en O Parrote, sí; sanidad pública, no". El BNG ha rechazado también una enmienda del PP para modificar su texto y hacer un documento conjunto al entender que modificaba el fondo de su propuesta.

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, ha desvelado que la Xunta dejó el año pasado 7,4 millones de euros de los fondos municipales reservados para esta obra sin ejecutar. Según ha comentado Lage Tuñas, solo se certificaron trabajos por poco más de 500.000 euros. En total, el Concello se comprometió a aportar 22 millones de euros para cofinanciar la ampliación de las instalaciones hospitalarias, pero ponía como condición para liberar los fondos a que las obras estuviesen certificadas y no que fuesen un simple "acopio de material", tal y como ha puntualizado Lage Tuñas.

Moción sobre Palestina

El PP votó en contra sobre una moción presentada por el BNG para condenar el genocidio que está cometiendo Israel sobre la población de Gaza. PSOE y BNG levantaron su mano para que quedase aprobado el texto en el que figuraba la palabra "genocidio", que el PP rechaza. El concejal del PP Roberto Rodríguez defendió que su partido estaba en contra de la "masacre que supone el ataque generalizado y sistemático" del Gobierno israelí sobre la población palestina. En su intervención, afeó al BNG que apoyase el convenio de As Xubias al asegurar que el fondo Gingko pertenece al Grupo Rothschild. "¿Qué hay más sionista que el dinero de la familia Rothschild?", les ha preguntado a los concejales del BNG, que se han defendido de estas acusaciones alegando que eran "bulos de extrema derecha".