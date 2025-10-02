El ciclo Coros Galegos abre con una ruta musical y recital

La vigésima edición del Ciclo de Coros Galegos arrancará este domingo con una ruta musical por la zona antigua de la ciudad, conducido por el escritor Xurxo Souto. Los grupos Cantigas e Agarimos (Santiago de Compostela), Toxos e Froles (Ferrol) y De Ruada (Ourense) acompañarán a Cántigas da Terra, organizadora del festival con la colaboración del Concello. La ruta acabará en las puertas del teatro Rosalía de Castro, donde los cuatro conjuntos interpretarán conjuntamente una obra, y el inmueble, acogerá el estreno del conjunto instrumental de Escolas da Terra.

El ciclo continuará el 25 de octubre con una charla del filólogo Xosé Manuel Sánchez Rei en la Fundación Luis Seoane que tratará sobre el cancionero tradicional coruñés. Al día siguiente Cántigas da Terra dará un concierto en el Rosalía de Castro, con el acompañamiento de Airiños de Fene y Armadanzas de Laraño. El 29 de noviembre el musicólogo Luís Costa hablará en la Seoane, donde también habrá un debate de coros gallegos, mientras que la jornada de clausura será el día siguiente en el Rosalía, a cargo de Cántigas da Terra y Coro da Rá.