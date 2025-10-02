Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cientos de manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza

Piden la liberación de los activistas detenidos, entre los que se encuentra la gallega Sandra Garrido

Al grito de "No es una guerra, es un genocidio" y "todos somos la flotilla", cientos de manifestantes se han movilizado en la tarde de este jueves en una protesta que ha partido de la Delegación del Gobierno de A Coruña y ha cortado el tráfico en su recorrido hasta el Obelisco. La cola de la manifestación todavía no había partido de la plaza de Ourense cuando comenzaban a llegar los primeros al Obelisco.

La multitudinaria manifestación se lleva a cabo en una veintena de localidades gallegas para denunciar el ataque de Israel a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza y la retención de activistas, entre los que se encuentra la gallega Sandra Garrido. Los manifestantes piden la puesta en libertad de los detenidos, el levantamiento del bloqueo a Gaza y la protección de la misión solidaria.

