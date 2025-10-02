Cientos de manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza
Piden la liberación de los activistas detenidos, entre los que se encuentra la gallega Sandra Garrido
Al grito de "No es una guerra, es un genocidio" y "todos somos la flotilla", cientos de manifestantes se han movilizado en la tarde de este jueves en una protesta que ha partido de la Delegación del Gobierno de A Coruña y ha cortado el tráfico en su recorrido hasta el Obelisco. La cola de la manifestación todavía no había partido de la plaza de Ourense cuando comenzaban a llegar los primeros al Obelisco.
La multitudinaria manifestación se lleva a cabo en una veintena de localidades gallegas para denunciar el ataque de Israel a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza y la retención de activistas, entre los que se encuentra la gallega Sandra Garrido. Los manifestantes piden la puesta en libertad de los detenidos, el levantamiento del bloqueo a Gaza y la protección de la misión solidaria.
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid