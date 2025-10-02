Al grito de "No es una guerra, es un genocidio" y "todos somos la flotilla", cientos de manifestantes se han movilizado en la tarde de este jueves en una protesta que ha partido de la Delegación del Gobierno de A Coruña y ha cortado el tráfico en su recorrido hasta el Obelisco. La cola de la manifestación todavía no había partido de la plaza de Ourense cuando comenzaban a llegar los primeros al Obelisco.

Cientos de manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza / LOC

La multitudinaria manifestación se lleva a cabo en una veintena de localidades gallegas para denunciar el ataque de Israel a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza y la retención de activistas, entre los que se encuentra la gallega Sandra Garrido. Los manifestantes piden la puesta en libertad de los detenidos, el levantamiento del bloqueo a Gaza y la protección de la misión solidaria.