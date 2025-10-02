Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si no lo leo no lo creo

La clienta que quiere las gafas de Inés Rey

ANTÓN PERULEIRO

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, marca tendencia. O eso contó ayer Manuel Sánchez Rubal, de Ópticas Sánchez Rubal, en los micrófonos de Onda Cero. Antes de despedirse y dar paso a una entrevista con Rey, contó una anécdota que nos lleva a pensar que la regidora tiene también una faceta de influencer que quizá desconoce. Sánchez Rubal contó que hace unos días llegó a la óptica una clienta con una fotografía de la alcaldesa en la que llevaba unas gafas. Lo que quería era copiarle el look. Desconocemos si son unas gafas nuevas, su color o si son de pasta o al aire, pero está claro que han gustado mucho.

