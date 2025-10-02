Si no lo leo no lo creo
La clienta que quiere las gafas de Inés Rey
ANTÓN PERULEIRO
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, marca tendencia. O eso contó ayer Manuel Sánchez Rubal, de Ópticas Sánchez Rubal, en los micrófonos de Onda Cero. Antes de despedirse y dar paso a una entrevista con Rey, contó una anécdota que nos lleva a pensar que la regidora tiene también una faceta de influencer que quizá desconoce. Sánchez Rubal contó que hace unos días llegó a la óptica una clienta con una fotografía de la alcaldesa en la que llevaba unas gafas. Lo que quería era copiarle el look. Desconocemos si son unas gafas nuevas, su color o si son de pasta o al aire, pero está claro que han gustado mucho.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
- Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros
- Espacio Coruña diversifica su oferta comercial con diez nuevas empresas