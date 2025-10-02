La comunidad escolar del Concepción Arenal de A Coruña corta la calle para protestar por la falta de profesorado
El centro tiene 80 niños con necesidades mientras que el número de profesores específicos ha sido recortado
La reducción del profesorado de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en el CEIP Concepción Arenal de Cuatro Caminos propició que este miércoles se llevase a cabo una protesta que llegó a cortar la calle Marqués de Amboage antes del inicio de las horas lectivas.
Según explican, en el centro estudian más de 400 alumnos y alumnas, de las que 20 son niños y niñas con necesidades educativas especiales y 60 tienen necesidades específicas de apoyo educativo. Para atender a este alumnado, según denuncia la AMPA, el centro tiene en este curso menos profesorado de apoyo que el pasado año.
El colegio dispone en este momento de una profesional orientadora, dos maestros de audición y lenguaje, dos profesores de pedagogía terapéutica y dos cuidadoras. Los dos maestros de AL (audición y lenguaje) son, a su vez, director y profoesora de apoyo.
El grupo municipal del BNG también se ha reunido con los padres para llevar este asunto al Parlamento Gallego. “Solidarizámonos coa indignación das nais e dos pais e levaremos este asunto ao Parlamento, esixindo unha rectificación á Xunta. Non pode ser que a Consellaría de Educación sexa un problema para o dereito de todas as crianzas a unha educación de calidade. Os recortes non garanten o dereito á educación desde a igualdade e equidade, sobre todo para nenos e nenas que ou teñen algún tipo de dificultades para aprender ou mesmo presentan discapacidade que require dun tratamento pedagóxico continuado”, afirma Mercedes Queixas.
