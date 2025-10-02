El Concello de A Coruña cierra una veintena de pisos turísticos, doce de modo definitivo

El Concello está abriendo expedientes a viviendas de uso turístico que considera que no cumplen la norma, tanto a raíz de investigaciones de oficio como de denuncias, y el número de clausuras va en aumento. A mediados de marzo, antes de que se aprobase la nueva ordenanza de pisos turísticos, todavía no se había ordenado ningún cierre, aunque había investigaciones abiertas, pero el mes pasado ya había siete cierres definitivos y diez provisionales. De acuerdo con fuentes municipales, desde entonces el número de clausuras definitivas prácticamente se ha duplicado, y este miércoles sumaban doce. A ellas se suman ocho provisionales.

En años pasados, los pisos turísticos pudieron abrir en A Coruña dándose de alta en el registro de la Xunta y cumpliendo los requisitos que les exigía el Ejecutivo autonómico, sin realizar trámites ante el Gobierno local. Pero el Ayuntamiento, que no aclara cuántos expedientes tiene abiertos que no han llevado a cierre (el mes pasado eran una decena), ha empezado a aplicar el criterio de que son negocios, y, por tanto, deben estar sometidos a las restricciones del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Este los relega, con carácter general, a edificios aparte, bajos y primeros pisos que no tengan viviendas convencionales bajo ellos, si bien en algunas zonas de la ciudad hay disposiciones particulares.

Además, el Concello ha introducido nuevas restricciones en una ordenanza aprobada definitivamente el pasado mes de junio (la asociación gallega de dueños, Aviturga, la ha llevado a juicio), y exige a los pisos turísticos que pidan licencia municipal para operar. De acuerdo con los datos del Estado, al menos 136 tienen las habilitaciones pertinentes para operar, pero a otros 140 se les ha prohibido anunciarse porque no tenían las habilitaciones pertinentes.

Desde julio, los alojamientos turísticos se tienen que dar de alta obligatoriamente en el Registro Único de Alquiler Turístico y de Temporada, puesto en marcha por el Gobierno central. Tras recibir la petición de alta, el Colegio de Registradores comprueba que los pisos cuentan con los permisos municipales y autonómicos pertinentes. De acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, a la altura del 14 de septiembre había recibido 311 solicitudes para el municipio de A Coruña. Un total de 136 pisos turísticos ya se encuentran «activos», es decir, han pasado todos los trámites, y hay otros 35 activos de forma provisional hasta que se aclare su situación. En 140 casos, los registradores han rechazado la solicitud, lo que les prohibe anunciarse en plataformas de internet.

Estas peticiones son solo una pequeña parte de los alojamientos turísticos que, en teoría, existen. De acuerdo con los datos de la Xunta, este miércoles había 1.386 viviendas de uso turístico dadas de alta en el registro autonómico, si bien este trámite no implica que estén operando ahora. A esto se suman siete apartamentos turísticos.

El PGOM de A Coruña, de 2013, no alude a las viviendas de uso turístico explícitamente, y no se ha modificado para incorporarlas. Entre las críticas de Aviturga para oponerse a las restricciones municipales está que, en su opinión, si el Concello quiere regular los pisos turísticos primero debería haber reformado el plan general.