La coruñesa Sandra Garrido, en la lista de detenidos de la Flotilla por Israel

La Armada israelí comenzó este miércoles a las 20.30 horas el asalto de los barcos de la Global Sumud Flotilla que viajaba a Gaza con ayuda humanitaria. Primero pusieron más de una docena de buques militares bloqueando el paso a los cerca de 47 barcos, que transportaban alimentos para Gaza y a unos 500 activistas y políticos de media docena de nacionalidades. Luego, comenzaron con los abordajes. Primero el barco Alma, que lideraba la misión, y luego el Sirius, donde se encontraban la mayoría de los 50 españoles a bordo, nave a bordo de la cual navegaba la abogada coruñesa afincada en Santiago Sandra Garrido.

Además, fuentes vinculadas a la organización de la misión humanitaria pertenecientes a la delegación gallega han confirmado a El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, su retención, la cual ha sido calificada de «secuestro». Con más de 30 años vinculada al activismo social, Sandra Garrido es directora de asuntos internacionales de la Fundación Terrum —dedicada a la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y de la memoria histórica— y colabora en plataformas como Compostela por Palestina, Galiza por Palestina y Pallasos en Rebeldía.

«Ilegalmente interceptados»

Los navíos de guerra israelís (al menos dos fragatas y cuatro remolcadores) fueron rodeando las embarcaciones y mandaron un mensaje por radio ordenando detener los motores. Luego apagaron las cámaras con las que la Flotilla retransmitían en directo las cubiertas de los barcos.

«Nuestros barcos están siendo ilegalmente interceptados. Las cámaras están desconectadas y los barcos están siendo asaltados por personal militar», aseguró la Global Sumud Flotilla en un breve comunicado. El asalto se produjo en aguas internacionales.

El Ministerio de Exteriores de España creó una unidad de seguimiento permanente y activó a los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia. «El ministro José Manuel Albares está en contacto con ministros de Exteriores de países con nacionales en flotilla, especialmente Irlanda y Turquía», aseguró el departamento dirigido por Albares. «Nuestra Embajada en Tel Aviv ha contactado tanto con el Ministerio de Exteriores israelí como con la Delegación de la UE en Tel Aviv para interesarse específicamente por los ciudadanos españoles y garantizar toda la protección diplomática y consular».

El responsable de la diplomacia israelí, Gideon Sa’ar, prometió al Gobierno de Italia, uno de los países con España con más personas embarcadas, que no iban a emplear la violencia.

En la tarde de este miércoles, la Flotilla había entrado ya en la zona de exclusión impuesta por Israel, de 120 millas náuticas, 222 kilómetros desde las costas de Gaza. Legalmente, las aguas territoriales de Israel son 12 millas náuticas, ampliables a 24, y la zona económica exclusiva 200 millas náuticas.

Al caer la noche, más de una docena de buques de guerra bloquearon la Flotilla e interceptaron a varios de los barcos. Los ministros radicales aseguraron que a los detenidos se les aplicará la máxima dureza. Israel ha movilizado a 600 policías para procesarlos y enviarlos a una cárcel en el desierto de Negev hasta su deportación, si aceptan firmar una carta reconociendo su entrada ilegal; o su detención y posible enjuiciamiento, si se niegan.

Unidad de seguimiento

En las últimas horas, el Gobierno de Tel Aviv ha intensificado su campaña de comunicación asegurando que Hamás está detrás de la organización de la Flotilla. Señala que han "descubierto documentos oficiales de Hamás en la Franja de Gaza" que "por primera vez demuestran el "involucramiento directo de Hamás" en la financiación y ejecución de la Global Sumud Flotilla a Gaza". Los ministros radicales del Gobierno de Israel han ido pidiendo en los últimos días que a los detenidos sean tratado con máxima dureza. El supremacista judío Itamar Ben-Gvir es el responsable de seguridad y a su cargo está el sistema de cárceles del país.

El abordaje se ha producido produciendo en aguas internacionales, pero dentro de la zona declarada unilateralmente por Israel como de exclusión de navegación, de 120 millas náuticas. Legalmente, las aguas territoriales de Israel son 12 millas náuticas, ampliables a 24, y la zona económica exclusiva 200 millas náuticas. Este es el punto donde se les ha detectado por última vez:

En la Flotilla hay 50 participantes españoles, distribuidos en 13 barcos. La mayoría están en el Sirius. Del total, seis barcos portan bandera del Estado español. Por ello, España envió hace una semana un buque militar Furor, para acompañar y dar eventualmente protección y salvamento, pero este miércoles el Gobierno ha advertido de que no les puede acompañar más y les ha pedido que abandonen la misión.

Durante la madrugada, los barcos han sido rodeados e intimidados por la Armada israelí, que ha bloqueado momentáneamente sus sistemas de navegación y comunicación. Las maniobras han provocado situaciones de peligro, según la Global Sumud Flotilla, pero ningún herido.

Entre los españoles hay políticos como Ada Colau (Comuns), Lucía Muñoz Dalda y Serigne Mbaye (Podemos), María Pilar Castillejo y Adrià Plazas Vidal (CUP), Juan Bordera (Compromís) y Jordi Coronas Martirel (ERC). Hay periodistas de El País, Público, AJ+ y Canal Red, además los sindicalistas Saturnino Mercader (CGT), Manuel García Morales (CCOO) y Eduard Lucas y Ariadna Masmitjà ‘Masmi’ (IAC-CATAC) o la artista, activista y marinera Nicole Montserrat León Avilés. Entre los tripulantes más conocidos está la activista Greta Thunberg.

Un mes de navegación bajo ataques

El 31 de agosto, hace un mes, zarpaba desde Barcelona el grueso de los barcos de la Global Sumud Flotilla. Entre vítores y gritos de "Palestina libre", centenares de personas se embarcaban rumbo a una misión pacífica pero muy peligrosa: intentar romper el bloqueo al que Israel somete a la Franja de Gaza y que ha provocado una hambruna decretada por Naciones Unidas. En un ataque contra una flotilla humanitaria en 2010, soldados israelíes mataron a una decena de activistas a tiros, después de que sus soldados fueran sido recibidos a palos en el abordaje de los barcos.

En realidad, la Flotilla era la suma de varios grupos de embarcaciones que fueron partiendo sucesivamente de ese puerto español de Barcelona y de los italianos de Otranto, Génova, Catania, de Túnez y de la localidad griega de Syros. En su punto álgido, llegaron a navegar medio millar de personas de 50 países. Ahora, tras varios inconvenientes, ataques y sabotajes, eran unas 500 personas en 47 embarcaciones, informa Irene Savio desde Roma.

31/08/2025 La activista y ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau durante la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La Global Sumud Flotilla zarpa del Mediterráneo para enfrentarse al bloqueo ilegal de Israel y conseguir llevar ayuda humanitaria a Gaza. La flotilla supera los 20 barcos y las 300 personas con activistas de 44 países diferentes, a los que está previsto que se unan otras embarcaciones cuando lleguen a Túnez el jueves 4 de septiembre. / Kike Rincón - Europa Press / Europa Press

En la madrugada del 9 de septiembre se produjo un incendio en uno de los principales buques tras un presunto ataque de drones de origen israelí, según reconoció posteriormente un alto diplomático estadounidense.

El mayor ataque se produjo también de noche, en la madrugada del 24 de septiembre. Una decena de barcos fueron atacados con ácido, dispositivos incendiarios y drones, según denunciaron los tripulantes. No hubo que lamentar heridos graves pero sí daños en dos embarcaciones.

Ese mismo día, desde Naciones Unidas, el presidente español, Pedro Sánchez, anunció que España iba a mandar un barco militar para escoltar y proteger a la Flotilla. El buque de Acción Marítima Furor P-46 partió un día después desde Cartagena, pero este martes aún no había llegado a contactar con la flotilla. Seguía los pasos de una decisión similar anunciada previamente por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, bajo presión porque hay decenas de italianos embarcados y porque hubo una gran manifestación de más de 100.000 personas y una huelga en Italia en contra del genocidio en Gaza.

27/09/2025 Varios barcos de la Global Sumud Flotilla parten desde el puerto de Catania. / Europa Press/Contacto/Ansa/Oriet / Europa Press

El tramo más peligroso, la recta final, comentó el 27 de septiembre, cuando la Global Sumud Flotilla partió desde Creta, una pequeña isla griega muy cercana a Israel.

Mientras, desde Washington llegaban las noticias de que el presidente, Donald Trump, había presentado un plan de paz de 20 puntos que proponía el alto el fuego y la reconstrucción de Gaza, a cambio de la rendición de Hamás y la Yihad Islámica, la entrega de los rehenes y la gobernación de la Franja por un protectorado dirigido por el propio republicano.

Qué pide la Flotilla

"El objetivo de la Flotilla es claro: romper el bloqueo ilegal impuesto por Israel, abrir un corredor humanitario y denunciar el genocidio contra el pueblo palestino", aseguraba optimista la organización. Exigen que España aplique "todas las medidas de soberanía nacional para poner fin al genocidio del pueblo palestino, reconocido por la ONU y el Gobierno, mediante la ruptura de relaciones con Israel, un embargo total de armamento y financiero, y su exclusión de competiciones deportivas, artísticas y culturales".

Sandra Garrido, con un compañero de viaje, antes de salir. / Cedida

También reclaman reforzar las medidas diplomáticas y jurídicas preventivas, incluyendo el envío de observadores, la protección logística, sanitaria y diplomática, así como asistencia consular en caso de detención. E impulsar una investigación judicial sobre los ataques con drones en puerto tunecino y en aguas internacionales.

"La Global Sumud Flotilla es una acción no violenta impulsada por la sociedad civil", concluyen en uno de sus últimos comunicados. "El apoyo solicitado a los Estados no equivale a intervención militar, sino a la provisión de protección preventiva para garantizar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza".

En Directo

El papel de la Armada El buque 'Furor' de la Armada continúa bordeando la zona de exclusión marítima y permanecerá allí hasta que se normalice la situación, después de esta madrugada Israel haya interceptado varios barcos de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, han confirmado a EFE fuentes de Defensa. Según el último reporte de La Global Flotilla Sumud, a las 00:20 GMT del jueves, Israel había interceptado a 13 embarcaciones con casi 200 voluntarios a bordo, 30 de ellos españoles.

Ada Colau, detenida Adalah, el equipo jurídico de la Global Sumud Flotilla, ha confirmado a EFE la detención de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por parte de las autoridades israelíes durante el asalto israelí al buque Sirius en el que navegaba rumbo a Gaza. "Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet. Que estamos incomunicados y no sabemos durante cuánto tiempo", fue el último vídeo que publicó Colau en sus redes sociales antes de ser detenida y lanzar su móvil al mar.

Habla Bustinduy El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, exigió la “liberación inmediata de las personas secuestradas ilegalmente” por Israel, refiriéndose a los integrantes de la Flotilla que las fuerzas israelíes han detenido. Es más, llamó a “redoblar la presión internacional contra el Gobierno de Israel y a practicar todo tipo de boicot y de ruptura de relaciones internacionales” con este país para combatir la "impunidad insoportable" con la que Israel está cometiendo este “genocidio” contra el pueblo palestino.

Laura Carnicero Un minuto de silencio con polémica La inmensa mayoría del Parlamento aragonés ha mostrado su respeto por la masacre en Gaza con un minuto de silencio que han respetado todos los grupos salvo Vox. Ni siquiera la presidenta de las Cortes aragonesas, Marta Fernández, también de Vox, ha estado presente en el minuto de silencio, y solo ha entrado cuando el debate ya estaba iniciado en el hemiciclo aragonés. Así, el vicepresidente de la mesa, el popular Ramón Celma, ha sido quien ha leído el texto por el que se ha guardado silencio.