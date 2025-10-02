Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los "embajadores del góspel" Chicago Mass Choir se unen a los Conciertos del Xacobeo en A Coruña

Se une a las actuaciones de Coque Malla y Vanesa Martín

El Chicago Mass Choir en una foto de archivo

El Chicago Mass Choir en una foto de archivo / LOC

RAC

Los Chicago Mass Choir, conocidos en todo el mundo como "los embajadores del gospel" vuelven a los escenarios europeos y A Coruña será una de sus paradas. Este concierto se celebrará en navidades, el 18 de diciembre, en el Palacio de la Ópera.

En esta ocasión, su espectáculo Sweet Home Chicago pasa revista a los clásicos de los años 30, 40 y 50 que crearon un género desde los barrios de Estados Unidos y que han acabado moviendo a públicos de todo el mundo.

Presentación de los conciertos del ciclo

Presentación de los conciertos del ciclo / LOC

Esta actuación se enmarca dentro del ciclo Concertos do Xacobeo que impulsa la Xunta de Galicia en A Coruña y en la que ya se habían anunciado las actuaciones de Coque Malla este sábado, día 4, y Vanesa Martín el 8 de noviembre.

Las localidades para estos conciertos están a la venta en Ataquilla y el kiosco de la plaza de Ourense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
  2. Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
  3. Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
  4. Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
  5. Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
  6. El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
  7. ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
  8. Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros

Los "embajadores del góspel" Chicago Mass Choir se unen a los Conciertos del Xacobeo en A Coruña

Los "embajadores del góspel" Chicago Mass Choir se unen a los Conciertos del Xacobeo en A Coruña

Una familia de A Coruña lucha contra el traslado a Ourense de su hijo con autismo: "Aquí está integrado"

Una familia de A Coruña lucha contra el traslado a Ourense de su hijo con autismo: "Aquí está integrado"

Patti Smith actuará en la cúpula del Monte de San Pedro de A Coruña dentro del aniversario de Zara

Patti Smith actuará en la cúpula del Monte de San Pedro de A Coruña dentro del aniversario de Zara

¿Cómo subirá el recibo de la basura en A Coruña a hogares y comercios?

¿Cómo subirá el recibo de la basura en A Coruña a hogares y comercios?

Varios cientos de estudiantes se manifiestan en A Coruña en una jornada de huelga contra el genocidio de Gaza

Varios cientos de estudiantes se manifiestan en A Coruña en una jornada de huelga contra el genocidio de Gaza

El plató virtual de la Ciudad de las TIC se presenta ante el sector audiovisual internacional

El plató virtual de la Ciudad de las TIC se presenta ante el sector audiovisual internacional

El Superior avala el despido de un trabajador de la concesionaria durante la huelga de recogida de basura en A Coruña

El Superior avala el despido de un trabajador de la concesionaria durante la huelga de recogida de basura en A Coruña

Aprobada inicialmente la modificación del plan general para ampliar los bienes protegidos de A Coruña

Aprobada inicialmente la modificación del plan general para ampliar los bienes protegidos de A Coruña
Tracking Pixel Contents