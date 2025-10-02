Los "embajadores del góspel" Chicago Mass Choir se unen a los Conciertos del Xacobeo en A Coruña

Los Chicago Mass Choir, conocidos en todo el mundo como "los embajadores del gospel" vuelven a los escenarios europeos y A Coruña será una de sus paradas. Este concierto se celebrará en navidades, el 18 de diciembre, en el Palacio de la Ópera.

En esta ocasión, su espectáculo Sweet Home Chicago pasa revista a los clásicos de los años 30, 40 y 50 que crearon un género desde los barrios de Estados Unidos y que han acabado moviendo a públicos de todo el mundo.

Presentación de los conciertos del ciclo / LOC

Esta actuación se enmarca dentro del ciclo Concertos do Xacobeo que impulsa la Xunta de Galicia en A Coruña y en la que ya se habían anunciado las actuaciones de Coque Malla este sábado, día 4, y Vanesa Martín el 8 de noviembre.

Las localidades para estos conciertos están a la venta en Ataquilla y el kiosco de la plaza de Ourense.