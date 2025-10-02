ExpoCoruña, en la Asociación de Palacios y Congresos

ExpoCoruña se ha sumado a la Asociación de Palacios y Congresos de España, que ya cuenta con 36 integrantes. Así, el recinto forma parte de esta red de espacios comprometidos con la excelencia y la sostenibilidad. «Su ubicación al centro de A Coruña lo convierte en un verdadero escaparate de Galicia y un punto de encuentro estratégico tanto a nivel nacional como internacional», señala el anuncio de integración a la asociación. «Estamos en la línea correcta. Poco a poco, ExpoCoruña se está posicionando como un espacio a considerar tanto en el ámbito nacional como internacional», señala su director, Andrés Fernández.