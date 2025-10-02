El Gobierno local sobre el Mundial: «Cuando haya novedades, se contarán»
La oposición exige más información sobre las obras, las inversiones y los plazos previstos
G. M. O.
«Tal y como le habrá escuchado a nuestra alcaldesa, Inés Rey, en las últimas horas, cuando haya novedades se contarán», contestó este jueves el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, a la pregunta, primero del BNG y después del PP, sobre el proyecto para que el estadio de Riazor se convierta en sede del Mundial 2030. «No le voy a dar hoy un calendario, básicamente porque estamos en una fase en la que hay muchos elementos a coordinar y a poner en común», alegó Lage. La oposición exigió explicaciones en dos ocasiones al Gobierno local sobre plazos, sobre cuándo se licitarán las obras previstas, cuáles serán esos trabajos y sobre las inversiones proyectadas para hacer realidad este proyecto. «Nosotros no tendríamos problema en remar en la misma dirección, el problema es que no sabríamos si nos toca remar en una trainera que compite para ganar una bandera o si estamos en la cubierta de una galera. Ni siquiera sabemos hacia dónde estamos remando», se quejó el concejal del BNG David Soto, que denuncia «oscurantismo» en el proceso y falta de diálogo. En su intervención, solicitó información también al grupo municipal del PP sobre el compromiso anunciado por la Xunta, aunque no recibió respuesta, de modo que no se sabe cómo se materializará su apoyo. Soto incidió en que otras sedes han concretado ya sus proyectos en contraposición a lo que pasa en Riazor. Lage Tuñas defendió que el primer paso, que la ciudad fuese elegida sede del Mundial 2030, no había sido «menor» y solicitó el apoyo de la oposición para este proyecto.
