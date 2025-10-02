¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 2 de octubre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Lectura de obras de teatro
19.00 horas | Cuatro actrices participan en esta iniciativa, coordinada por Roberto Pascual.
Biblioteca Provincial
Siro López habla sobre la obra de Castelao
20.00 horas | Conferencia del dibujante sobre el artista gallego.
Portas Ártabras
‘Los nuevos’, novela de Pedro Mairal
18.30 horas | Javier Pintor y Xavier Seoane conversarán con el autor argentino.
UNED
Tommy Castro & The Painkillers
20.30 horas | El cantante californiano de blues, uno de los más populares y premiados, actuará esta noche por primera vez en A Coruña para presentar su nuevo disco, titulado ‘Closer to the bone’. Entradas a 30 euros.
Garufa
Conferencia sobre ‘A arte dos novos’
19.30 horas | Laura Alejandro González hablará sobre la generación de artistas gallegos de las primeras décadas del siglo XX.
A. C. Alexandre Bóveda
Ingreso en la Academia de Medicina de Galicia
19.00 horas | Alexander Scheel -Exner Bermúdez hablará sobre la insuficiencia cardíaca avanzada
Real Academia de Medicina
Concierto de Israel Fernández
21.00 horas | El cantante flamenco actúa en el ciclo Noites do Porto. Entradas de 18 a 25 euros.
Teatro Colón
Ensemble clásico y barroco de la OSG
19.00 horas | Concierto gratuito de un grupo de músicos de la Sinfónica de Galicia.
Museo de Belas Artes
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
- Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros
- Espacio Coruña diversifica su oferta comercial con diez nuevas empresas