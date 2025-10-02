¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 2 de octubre

Lectura de obras de teatro

19.00 horas | Cuatro actrices participan en esta iniciativa, coordinada por Roberto Pascual.

Biblioteca Provincial

Siro López habla sobre la obra de Castelao

20.00 horas | Conferencia del dibujante sobre el artista gallego.

Portas Ártabras

‘Los nuevos’, novela de Pedro Mairal

18.30 horas | Javier Pintor y Xavier Seoane conversarán con el autor argentino.

UNED

Tommy Castro & The Painkillers

20.30 horas | El cantante californiano de blues, uno de los más populares y premiados, actuará esta noche por primera vez en A Coruña para presentar su nuevo disco, titulado ‘Closer to the bone’. Entradas a 30 euros.

Garufa

Conferencia sobre ‘A arte dos novos’

19.30 horas | Laura Alejandro González hablará sobre la generación de artistas gallegos de las primeras décadas del siglo XX.

A. C. Alexandre Bóveda

Ingreso en la Academia de Medicina de Galicia

19.00 horas | Alexander Scheel -Exner Bermúdez hablará sobre la insuficiencia cardíaca avanzada

Real Academia de Medicina

Concierto de Israel Fernández

21.00 horas | El cantante flamenco actúa en el ciclo Noites do Porto. Entradas de 18 a 25 euros.

Teatro Colón

Ensemble clásico y barroco de la OSG

19.00 horas | Concierto gratuito de un grupo de músicos de la Sinfónica de Galicia.

Museo de Belas Artes