Ilunion, mejor oferta técnica para la residencia de Eirís
La empresa de la ONCE obtiene la puntuación más alta, a la espera de la valoración económica
La empresa Ilunion, dependiente de la ONCE, ha recibido la mayor puntuación en el apartado técnico de las catorce ofertas que se presentaron al concurso de la Xunta para gestionar la residencia de mayores de Eirís que financió la Fundación Amancio Ortega. Aún no se ha hecho pública la valoración económica, que también puntúa, y se pidieron aclaraciones a algunas empresas participantes.
En la valoración que se realizó se tuvo en cuenta, sobre todo, la metodología de intervención que propone la empresa hacia los usuarios, las familias y la comunidad, así como aspectos de organización del centro y el plan de formación. Ilunion recibió 30,25 puntos, seguida por Gallega de Servicios Geriátricos, con 28,25. En el apartado que queda por evaluar se tienen en cuenta los precios ofertados, el ratio de personal de atención directa y políticas empresariales.
