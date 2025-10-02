Indemnización para la mujer herida por la caída de las luces de Navidad en As Conchiñas

Iluminaciones Ximénez, la empresa instaladora del alumbrado navideño en A Coruña, tendrá que indemnizar a una mujer que resultó herida en diciembre de 2023 por la caída de una barra metálica de estas luces en la avenida de As Conchiñas. La víctima reclamó al Concello una compensación de 16.360 euros por los daños sufridos, pero el Consello Consultivo de Galicia respalda ahora la resolución municipal que descarga la responsabilidad de los hechos en la compañía, a la cual la afectada deberá solicitar la indemnización.

Los hechos ocurrieron a las 13.40 horas del 27 de diciembre a la altura del número 18 de la avenida, cuando la mujer notó un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder el conocimiento durante unos segundos. Fue trasladada al Chuac, donde se le diagnosticó un traumatismo intracraneal . La lesionada estuvo de baja hasta el 4 de abril de 2024 y desde entonces sufre dolores como secuelas del accidente.

La empresa atribuyó el suceso a la «rotura del tensor de acero» del alumbrado y lo explicó por «un exceso de fricción ocasionado por el cambio meteorológico registrado en la ciudad». El Consultivo destaca que este tipo de situaciones en una ciudad costera como A Coruña «son frecuentes y no pueden calificarse como imprevisibles», por lo que la empresa debió tenerlos en cuenta al elegir el tipo de tensor.

También da la razón al Concello porque califica de «regla tradicional» en la contratación pública que sea al contratista quien indemnice por los daños sufridos por terceros al desarrollar las actividades del contrato. A esto añade que los pliegos con los que se licitó la instalación del alumbrado navideño establecen que la adjudicataria «está obligada a indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato».

La víctima tendrá que reclamar ahora por la vía civil, como confirman sentencias del Tribunal Supremo, por lo que el Consultivo ve «recomendable una regulación normativa que abordase con claridad y eficacia» estos casos, de forma que haya garantías para todas las partes afectadas.