Israel Fernández: «Para mí el cante ha sido libertad desde que era pequeño»

El cantaor toledano Israel Fernández, una de las voces más personales y reverenciadas del flamenco actual, llega a A Coruña dentro del ciclo Noites do Porto para ofrecer un recital que promete ser una celebración de la tradición y la vanguardia. El concierto tendrá lugar este jueves, a las 21.00 horas , en el Teatro Colón, donde desplegará su cante acompañado por la guitarra de Diego del Morao. Con apenas treinta y seis años, Israel Fernández se ha consolidado como un referente indiscutible de la nueva generación flamenca, capaz de mantener vivo el legado de los maestros y al mismo tiempo imprimirle una sensibilidad única, cargada de emoción y verdad.

Muchos le presentan como un relevo generacional del flamenco. ¿Cómo lleva esa etiqueta?

Soy una persona de inspiración y no intento hacer mucha cuenta de las etiquetas porque te meten mucha presión, pero todo lo que sean elogios y cosas bonitas son bienvenidas.

En sus discos se percibe un respeto a la ortodoxia del flamenco, pero también una parte más moderna y personal. ¿Cómo encuentra ese equilibrio? Para eso tienes que tener mucha pasión por el flamenco.

Eso hay que convertirlo pasando un filtro de sentirlo. Yo soy muy aficionado y luego lo filtro a mi corazón, que son los sentimientos y el momento en el que estoy.

¿Qué papel juega el riesgo a la hora de entender el flamenco?

Es un papel difícil, al tener tanta información del cante y respetarlo tanto, la única forma de solventarlo es siendo muy leal y muy verdadero.

Ha comentado que el cante es una forma de resistencia. ¿Contra qué resiste cuando se sube al escenario?

Para mí el cante ha sido libertad desde que era pequeño. Entonces resisto para ser libre, el canto es mi amor y mi corazón.

Su relación con Diego del Morao ha sido fundamental en su carrera. ¿Cómo construyeron y mantienen esa complicidad?

Yo lo respeto mucho desde chiquitito porque me saca unos años. Lo escuchaba desde hace años, pero la primera vez que coincidimos, que fue en Jerez, estuvimos todo el día cantando. Empezamos a cantar a las once de la noche y acabamos a las tres de la tarde del día siguiente.

En una ciudad como A Coruña, donde el flamenco no es tradición popular, ¿cómo imagina la conexión con el público?

El público es soberano y es el que manda. Yo nunca pretendo saber como voy a cantar, lo mío es un canto de inspiración. Ese momento en el escenario depende de cómo yo me inspire.

Cuando canta, ¿qué le gusta transmitir?

Lo que más me gusta transmitir es sensibilidad y emoción.

¿Cómo le influyen su entorno y sus raíces a la hora de componer?

Me influyen mucho las vivencias, de cómo estás psicológicamente o sentimentalmente. Tienes que vivir mucho para poder transmitir lo que uno siente. La música es un túnel de escape.

¿Cómo se prepara física y mentalmente antes de una actuación?

No me preparo nunca, solo soy consciente de la forma en la que está el día y procuro descansar para poder entregarme al cien por cien.

Dice que siente pasión por el flamenco. ¿Qué discos y artistas le han marcado más en su carrera?

Paco de Lucía y Camarón son los cimientos de mi vida y mi espejo.

¿Qué se espera que se lleve el público de A Coruña de su actuación en Noites do Porto?

Espero que disfruten, que tengan una noche bonita y con inspiración