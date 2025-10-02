Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»

«Yo soy de los de antes», dice Raimundo Rama orgulloso mientras enseña su móvil de tapa. Entre risas, su mujer Nieves Varela apunta que ella «también es de antes», pero deja claro que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías: «Yo lo uso porque lo tengo que usar, sé hacer llamadas, hablar por WhatsApp o consultar trámites», aunque con modestia señala que «no estoy muy puesta». Nieves lleva en su muñeca un reloj digital: «Me daban muchas taquicardias y me ayuda a saber el ritmo cardiaco», explica, y asiente al preguntarle si las nuevas tecnologías también pueden ser útiles, a pesar de que generen barreras.

Francisco Javier y Rosaura sentados en un banco. | C.P.

El matrimonio descansa tras un paseo frente a la iglesia Castrense de San Andrés. Raimundo tiene 81 años y Nieves está a punto de cumplir los 80. «Nos gusta hacer cosas, ir a la piscina o a pasear. Hay que moverse, que sino...» dice Nieves. Al ser preguntados por los criterios de edad de la OMS, Raimundo recuerda que con 60 años «me sentía joven, me sentía de maravilla». Consideran que los 80 son una edad clave en el envejecimiento: «Hasta los 78 me sentí bien, pero desde hace un par de años notas que vas para abajo, que cada día cuesta más».

A pocos metros está otro matrimonio, formado por Rosaura Pérez de 78 años y Francisco Javier Otero de 83. «Si me queréis hacer una foto cuesta mucho dinero», dice Francisco con humor y vitalidad. Su mujer es la que se encarga de las nuevas tecnologías, ya que el médico le recomendó no usar el móvil por llevar un marcapasos, aunque tampoco tiene gran interés. «El móvil lo uso mucho para comunicarme con mi hija, que vive en Barcelona». El WhatsApp se convierte así en un sustituto de las llamadas para seguir en contacto con los seres queridos.

Rosaura explica que se fue «metiendo poco a poco» en el uso de la nuevas tecnologías, y que ahora ya se maneja haciendo diferentes trámites: «Me gusta ir al banco, pero sé usar el cajero o también pago con tarjeta. En internet me meto para buscar alguna cosa y uso redes como Facebook», expone.

La pareja es consciente de las limitaciones de su edad, pero se mantienen activos: «Sabemos que tenemos un límite, pero cuando me jubilé pensé que tenía que seguir haciendo cosas. Damos caminatas, vamos a ver a la Banda Municipal y ahora estoy apuntada en francés», afirma Rosaura. Sobre si a los 60 ya se sentían mayores, Francisco Javier lo deja claro: «Quién los pescara».

Ambas parejas dicen que no se sienten un estorbo para la sociedad ni para sus familias: «Hasta el momento no hemos necesitado a nadie, si pasara algo grave, ya no sé como sería», dice Nieves, mientras que Rosaura confiesa un temor: «Lo único que da miedo es que deje de funcionar la cabeza».