Los museos científicos recuerdan la visita de Jane Goodall a A Coruña: «Las decisiones que tomamos hoy afectan a nuestro futuro»

Los museos científicos coruñeses se suman a los numerosos homenajes que rinde la comunidad científica a la primatóloga y activista ambiental británica Jane Goodall, fallecida este miércoles a los 91 años por causas naturales en California, donde se encontraba ofreciendo conferencias.

En sus redes sociales, los museos científicos de A Coruña recuerdan la visita que la “legendaria primatóloga” realizó a la ciudad en 2009, cuando se fotografió con la familia homínida de la Domus y dejó testimonios memorables que todavía se conservan en la Casa del Hombre. “Las decisiones que tomamos hoy afectan a nuestra gente y a nuestro futuro, más que a una junta de accionistas”, manifestó Jane Goodall durante su visita a A Coruña.