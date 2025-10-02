Patti Smith actuará en la cúpula del Monte de San Pedro de A Coruña dentro del aniversario de Zara
Las entradas se otorgarán por sorteo
A. R.
Zara ha anunciado un nuevo concierto en la "Cúpula Atlántica" del Monte de San Pedro en el que está celebrando el 50º aniversario de la empresa. En esta ocasión, tras las actuaciones de Myles Smith en julio y de Luz Casal en agosto, actuará en ella Patti Smith.
La cita tendrá lugar el jueves 9 de octubre a las 21:00 horas. Las entradas, en esta ocasión, se otorgarán mediante sorteo. Las personas interesadas en acudir al concierto deberán inscribirse entre este mismo jueves, día 2, y el próximo día 5 en la web de Zara. En esta ocasión se cambia la forma de conseguir entradas puesto que la demanda fue tal en el anterior concierto de Luz Casal que llegó a haber más de 10.000 solicitudes de entrada en lista de espera.
EN AMPLIACIÓN.
