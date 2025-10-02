El plató virtual de la Ciudad de las TIC se presenta ante el sector audiovisual internacional

La Diputación de A Coruña y Pedralonga Estudios han presentado este jueves Coruña Estudio Inmersivo (CEI), “uno de los platós virtuales tecnológicamente más avanzados de Europa”. Más de medio centenar de profesionales del sector audiovisual de España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Portugal han asistido a la presentación que llevó por título ‘Innovación e eficiencia: descubre o futuro da producción de contidos” en el marco del encuentro audiovisual Iberseries que se celebra estos días en el Matadero de Madrid.

El CEI, ubicado en la Ciudad de las TIC de A Coruña, es un plató virtual de 750 metros cuadrados, equipado con una pantalla LED Wall semicircular de 28 metros de ancho por seis de alto y resolución 4K, que permite optimizar costes y ampliar posibilidades creativas. “Esperamos que el CEI haga que A Coruña y Galicia acojan nuevas producciones nacionales e internacionales y cree un ecosistema que permita combinar rodajes físicas y virtuales”, comentó la diputada Rosa Ana García.

La inversión en esta infraestructura tecnológica asciende a casi nueve millones de euros, que han sido financiados por la Diputación de A Coruña y el Plan de Recuperación del Gobierno de España. La gestión del centro corre a cargo de Pedralonga Estudios, sociedad creada en 2024 que agrupa al Clúster Audiovisual Galego, a la Universidade da Coruña y a diez empresas seleccionadas del audiovisual de Galicia.

En la presentación celebrada este jueves en Iberseries han participado Rosa Ana García, diputada de Emprego, Medio Ambiente e Política Demográfica; Miguel Ovejero, subdirector de Comunicación Audiovisual del Ministerio para la Transformación Digital; Alfonso Blanco, presidente del Clúster Audiovisual Galego; y José Manuel Deus, director general de Predalonga Estudios.