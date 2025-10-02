La realidad de los mayores: de sentirse solos a sufrir la brecha digital

Un estudio sobre edadismo y soledad no deseada del Grupo de Investigación en Gerontología y Geriatría de la Universidade da Coruña (UDC) permitirá hacer «una fotografía de lo que está pasando en Galicia» y detectar no solo los problemas de los mayores sino también analizar la visión de los jóvenes y menores de 60 años para romper estereotipos y volver a crear relaciones intergeneracionales. «Trabajamos ese concepto de las conductas edadistas que tiene la sociedad. Hay tres partes: estereotipos, que es lo que nosotros pensamos de los mayores; prejuicios, que es lo que sentimos con esos pensamientos; y las actuaciones que hacemos, que pueden llevar a la discriminación», explica Rocío López, que realiza este proyecto junto a Ana García y Ana Belén Maseda.

Las encuestas se lanzaron hace un mes y ya han recibido más de 2.500 respuestas, por lo que se pueden sacar algunas conclusiones. Hay un gran porcentaje de mayores que se siente una carga o que le avergüenza su edad. «También hay bastantes que se sienten frustrados debido a su edad», apunta López, que revela que hay preguntas orientadas a detectar el autoedadismo porque «muchas veces son las propias personas mayores las que se sienten un estorbo». Esto, alertan, tiene «consecuencias a nivel de salud mental y física». «En la población, además, se están haciendo políticas que realmente no integran a estos mayores en la sociedad», apunta una profesora.

Algo que las investigadoras han detectado en la encuestas para mayores de 60 años es que «hay una diferencia clara a partir de los 80 años, cuando se detecta más autoedadismo infligido, mientras que los menores de 80 se sienten indignados porque los consideran mayores». De hecho, Rocío López expone que este estudio ya ha permitido ver que «están mal los criterios de edad de la Organización Mundial de la Salud (OMS)», que fija que una persona mayor tiene 60 años de edad o más. «Nos escriben comentarios de que les parece una edad que ya no está relacionada con el envejecimiento», indica.

El estudio también permite analizar el impacto de la soledad no deseada. Un problema que no solo sufren los mayores. «Tenemos datos de menores de 59 años que también se sienten solos. Es un término que antes se asociaba a la gente mayor, pero vemos que también se da en gente joven», reflexiona Rocío López, quien cree que las redes sociales pueden tener importante en este panorama. «Los adolescentes se están aislando porque se comunican de forma interactiva», apunta. Y basta con mirar los datos del estudio para comprobar que los más pequeños reconocen que utilizan sus dispositivos móviles más de cinco horas al día, mientras que los mayores de 60 están muy por debajo de ese consumo.

Ahí hay otro factor a tener en cuenta: la brecha digital. «Esto los aparta más de la sociedad moderna», alerta la investigadora. Los mayores se encuentran con dificultades a la hora de hacer trámites administrativos, pedir citas o simplemente consultar la carta de un restaurante, ya que casi todo está ya digitalizado. Por ello, una de las preguntas de la encuesta se interesa por el uso que se le da a los dispositivos móviles, si es para relaciones, entretenimiento, trámites, ofimática, compras o consultar información.

Siguiente paso: concienciar a los jóvenes

Las investigadoras Ana Belén Maseda y Rocío López avanzan que, tras lasencuestas, el siguiente paso es hacer formaciones en colegios para concienciar a los más jóvenes. «Los casos de edadismo son conductas autoaprendidas desde pequeñitos», apunta López, que indica que «si a un niño le preguntas si asocian un color con la gente mayor te dice gris o negros». El objetivo, por tanto, es que «no vean a las personas mayores con esos prejuicios o conductas negativas».

Las profesoras son conscientes de que «la estructura familiar ha cambiado», por lo que también se han modificado las relaciones entre mayores y pequeños. «Vamos a hacer una formación sobre edadismo con juegos para cambiar el concepto de la edad y el envejecimiento y también queremos intentar dar un impulso a las convivencias intergeneracionales», explica Rocío López, y añade: «Buscamos crear lazos entre generaciones, y ya no solo niños pequeños con personas mayores, también de gente de 50 o 60 con adolescentes que a veces están muy distanciados». Asegura que «pueden aprender unos de otros» sin importar el número.

En el estudio, los participantes también tienen que responder sobre el FOMO, siglas en inglés del miedo a perderse algo, es decir, esa sensación persistente de que otras personas están teniendo experiencias gratificantes de las que uno está ausente. «Vemos que en los jóvenes está muy acentuado. Sin embargo, a los mayores les preocupa menos, solo quieren vivir tranquilos», desvela una de las investigadoras.