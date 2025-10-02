Realidades tras el cáncer de mama: «Nadie te prepara para algo así»

El cáncer de mama es «uno de los más diagnosticados en la provincia de A Coruña» donde, «el año pasado, se detectaron 939 casos nuevos» de esta enfermedad, resaltó, ayer, la tesorera de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Dolores Estrada, antes de exponer «un dato importante, relevante y llamativo», y es que «el 21% de esos diagnósticos se están produciendo en mujeres menores de 50 años». Lo hizo durante la presentación de Nos lo tomamos a pecho, la campaña de la AECC para el Día mundial del cáncer de mama, que «va más allá de las cifras» y busca «poner el foco en la voz de quienes lo viven, en las pacientes».

«Nos lo tomamos a pecho va mucho más allá de la propia enfermedad. Recoge algo tan importante como son los sentimientos, las emociones y, sobre todo, las realidades que han quedado muchas veces tapadas y en silencio», reivindicó Estrada, sobre una campaña cuya pieza principal es un vídeo en el que familiares y entorno de pacientes con cáncer de mama se dirigen directamente a ellas «para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir».

A Teresa Suárez, paciente y voluntaria de la Junta Local de la AECC en Noia, le «encanta el lema de esta campaña» porque «dice la verdad». «Nos identifica mucho a las pacientes que hemos sufrido cáncer de mama», apunta, antes de resaltar que «nadie te prepara para recibir un diagnóstico así». «Yo sentí mucho dolor. Muchísimo. Sobre todo, al tener que decírselo a mis seres queridos. A partir de ahí, pasé a ser una persona cuidada por mi familia, pero eso no duró mucho, porque enseguida me convertí en cuidadora ya que, a raíz de mi diagnóstico, mi marido enfermó de una depresión muy grande. Así que tuve que intentar brillar, sonreír, cuando en realidad lo que quería era llorar, contar lo que estaba sintiendo, que me comprendiesen y me mimasen», reflexiona Teresa, quien «al poco tiempo» hubo de enfrentar, también, que su madre y su hermana, primero, y su hija, después, «enfermasen de cáncer». Un dolor incomparable, este último, «a todo lo demás». «Las emociones, entonces, te las vas guardando y tienes que fabricar otras para atender a todas esas personas a las que estás cuidando, y que te necesitan. Creo que al igual que muchas otras personas que hemos pasado por esta enfermedad, llevo muchísimas lágrimas de cristal guardadas en el corazón», señala.

Inestabilidad laboral

Arantxa Roca, paciente y voluntaria de la Junta Local de la AECC en Mugardos, dice sentirse también «muy identificada» con la nueva campaña de la asociación. Diagnosticada de cáncer de mama «muy joven, con 31 años», y «gracias a la Unidad de Consejo Genético», Arantxa admite que la enfermedad «dio un giro radical a la estabilidad laboral que tenía». «Trabajaba en una empresa, en la que llevaba once años fija y, de un día para otro, me encontré con que no podía seguir desempeñando ese trabajo. Es como un doble freno. Se te paraliza la vida porque acabas de enfermar, pero es que también te acabas de quedar sin empleo», subraya, antes de considerar que «vivimos en un país en el que la mayor parte de las empresas no tienen puestos adaptados para los pacientes oncológicos».

Durante años, Lucía Barcia, psicóloga de la AECC en Ferrol, «escuchó y ayudó a cientos de personas», pero llegó un momento en que tuvo que «hacer frente a todo aquello que le habían contado, y había visto en su consulta», como paciente. «De todas las campañas que llevamos hechas, esta es la que más me gusta. Me siento muy identificada, porque pone en el centro a los pacientes y sus sentimientos», recalca, antes de reconocer que, para ella, ha sido «muy dura la parte de adaptación al trabajo».

«Las capacidades no son las mismas. Los tratamientos influyen mucho. Todos conocemos los efectos secundarios básicos, como las náuseas de las quimios, pero no tanto el cansancio de los tratamientos hormonales que vienen después, y que merman, de alguna manera, esa capacidad de trabajo que tenemos. Son cosas que, realmente, los médicos no te dicen. Te hablan de los efectos secundarios físicos más importantes para que no te asustes, pero no te cuentan toda esa parte de emoción. De tener que luchar también, después, con esa hipersensibilidad que nos queda», advierte.

Eva Mª Bastante, paciente y voluntaria de la AECC en A Coruña, reivindica, por su parte, el papel «fundamental» de la «detección precoz». «Hay un lema que dice: Te va la vida en ello. Y es que es verdad. Cuando nos llaman para hacer las mamografías, hay que ir. A veces pensamos: ‘Qué rollo, tengo que pedir permiso en el trabajo…’; ‘a mí no me va a pasar…’. Pero sí, te puede pasar. Por eso, si no puedes ir el día en que citan, pide que te lo cambien, y vas otro. Pero hay que hacerse las mamografías. Es muy importante», hace hincapié Eva Mª, quien insiste, asimismo, en que la detección precoz «no solo te puede salvar la vida», sino también «de lo duro del tratamiento».

Efectos secundarios

«Conocemos los efectos secundarios de la radioterapia y de la quimio, porque son más visibles y se habla más del tema. De lo que no se habla tanto es de la ‘pastillita’ que te dan después, durante cinco años normalmente, y que lo que hace es inhibir los estrógenos. Esto no afecta solo a tu salud física, sino también a la emocional. Además, cuando estás tomando la ‘pastillita’, te recomiendan que hagas ejercicio y que trates de mantener el peso, porque la tendencia es a que engordes. Y, claro, adelgazar es mucho más difícil cuando estás con ese tratamiento», explica Eva Mª, quien reconoce que «todo esto hace que llegue un día en que dices: ‘Esta no soy yo’». «Te ha cambiado el físico, la parte emocional… Pero hay una ventaja, y es que empiezas a priorizar. Y descubres que hay cosas que no son importantes. Lo importante es vivir», concluye.