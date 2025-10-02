Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varios cientos de estudiantes se manifiestan en A Coruña en una jornada de huelga contra el genocidio de Gaza

Una pancarta con el lema "pararlo todo para parar el genocidio" encabezó la manifestación en el Obelisco

Huelga estudiantil en A Coruña contra el genocidio de Gaza

Huelga estudiantil en A Coruña contra el genocidio de Gaza

Carlos Pardellas

RAC

Estudiantes de institutos y universidades han salido a la calle este jueves para denunciar el ataque a la Flotilla y para reivindicar la necesidad de "pararlo todo" mediante una huelga general para lograr que el Gobierno rompa todo tipo de relaciones con Israel.

La manifestación, impulsada por el Sindicato de Estudiantes y apoyado por otras entidades, ha arrancado al en el Obelisco de A Coruña a las 12.00 horas. En Galicia también estaban convocadas en Vigo y Ferrol. Según la Policía Local, se estima en 1.200 estudiantes los que han participado en la marcha coruñesa.

La organización ha abogado por "vaciar las aulas y llenar las calles" y desrralloa estas acciones bajo el lema 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino, ruptura con Israel ya', con el que condena que el "pueblo palestino está siendo exterminado".

En su manifiesto, el colectivo estima que, tras "dos años de genocidio", el Gobierno "sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales", además de incidir en que más de 60.000 palestinos "fueron asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas, y el hambre organizada como arma de guerra afecta ya al 25 % de la población".

Es una de las decenas de concentraciones que se celebran este jueves en España para denunciar el genocidio de Israel en Gaza y criticar la detención por parte de Israel de los miembros de la Global Sumud Flotilla, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o la abogada coruñesa Sandra Garrido.

Con pancartas como "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" o "Pararlo todo para frenar el genocidio", los concentrados han entonado lemas como "Israel asesina, Europa patrocina", o "Trump, sionista, estás en nuestra lista". Ataviados con banderas palestinas, los concentrados han hecho llamamientos al boicot contra Israel y han exigido la ruptura de las relaciones con este país.

En la tarde de este jueves, a las 20 horas, hay una nueva manifestación convocada en la Delegación del Gobierno contra la detención de la Flotilla de la Libertad. Además, este viernes en el Obelisco se leerán los nombres de los más de 18.000 niños y niñas asesinados hasta el momento en Gaza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
  2. Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
  3. Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
  4. Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
  5. Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
  6. El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
  7. ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
  8. Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros

Una familia de A Coruña lucha contra el traslado a Ourense de un joven con autismo: "Aquí está integrado"

Una familia de A Coruña lucha contra el traslado a Ourense de un joven con autismo: "Aquí está integrado"

¿Cómo subirá el recibo de la basura en A Coruña a hogares y comercios?

¿Cómo subirá el recibo de la basura en A Coruña a hogares y comercios?

Aprobada inicialmente la modificación del plan general para ampliar los bienes protegidos de A Coruña

Aprobada inicialmente la modificación del plan general para ampliar los bienes protegidos de A Coruña

Aprobada por unanimidad una moción para que la Xunta desvele los plazos reales de la ampliación del hospital de A Coruña

Aprobada por unanimidad una moción para que la Xunta desvele los plazos reales de la ampliación del hospital de A Coruña

Varios cientos de estudiantes se manifiestan en A Coruña en una jornada de huelga contra el genocidio de Gaza

Varios cientos de estudiantes se manifiestan en A Coruña en una jornada de huelga contra el genocidio de Gaza

Taylor Swift vuelve a los cines: ¿Dónde y cuándo ver su película en las salas de A Coruña?

Taylor Swift vuelve a los cines: ¿Dónde y cuándo ver su película en las salas de A Coruña?

Los hoteles recurren la tasa turística de A Coruña: «No resuelve ningún problema»

Los hoteles recurren la tasa turística de A Coruña: «No resuelve ningún problema»

Aprobada definitivamente la nueva tasa de la basura de A Coruña, que subirá el recibo desde 2026

Aprobada definitivamente la nueva tasa de la basura de A Coruña, que subirá el recibo desde 2026
Tracking Pixel Contents