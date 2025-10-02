Varios cientos de estudiantes se manifiestan en A Coruña en una jornada de huelga contra el genocidio de Gaza

Estudiantes de institutos y universidades han salido a la calle este jueves para denunciar el ataque a la Flotilla y para reivindicar la necesidad de "pararlo todo" mediante una huelga general para lograr que el Gobierno rompa todo tipo de relaciones con Israel.

La manifestación, impulsada por el Sindicato de Estudiantes y apoyado por otras entidades, ha arrancado al en el Obelisco de A Coruña a las 12.00 horas. En Galicia también estaban convocadas en Vigo y Ferrol. Según la Policía Local, se estima en 1.200 estudiantes los que han participado en la marcha coruñesa.

La organización ha abogado por "vaciar las aulas y llenar las calles" y desrralloa estas acciones bajo el lema 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino, ruptura con Israel ya', con el que condena que el "pueblo palestino está siendo exterminado".

En su manifiesto, el colectivo estima que, tras "dos años de genocidio", el Gobierno "sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales", además de incidir en que más de 60.000 palestinos "fueron asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas, y el hambre organizada como arma de guerra afecta ya al 25 % de la población".

Es una de las decenas de concentraciones que se celebran este jueves en España para denunciar el genocidio de Israel en Gaza y criticar la detención por parte de Israel de los miembros de la Global Sumud Flotilla, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o la abogada coruñesa Sandra Garrido.

Con pancartas como "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" o "Pararlo todo para frenar el genocidio", los concentrados han entonado lemas como "Israel asesina, Europa patrocina", o "Trump, sionista, estás en nuestra lista". Ataviados con banderas palestinas, los concentrados han hecho llamamientos al boicot contra Israel y han exigido la ruptura de las relaciones con este país.

En la tarde de este jueves, a las 20 horas, hay una nueva manifestación convocada en la Delegación del Gobierno contra la detención de la Flotilla de la Libertad. Además, este viernes en el Obelisco se leerán los nombres de los más de 18.000 niños y niñas asesinados hasta el momento en Gaza.