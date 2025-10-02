¿Cómo subirá el recibo de la basura en A Coruña a hogares y comercios?
Ejemplos prácticos de cómo repercutirá el incremento de la tasa a familias y profesionales
A Coruña
El recibo de la basura de A Coruña subirá a partir del año que viene para adaptarse a la normativa europea, tras la aprobación definitiva de la tasa por el pleno municipal esta mañana, con los votos a favor de PSOE y BNG, y en contra del PP. El Ayuntamiento aplicará este incremento de forma progresiva hasta que en 2029 casi se duplique la cantidad que, actualmente, pagan los hogares y los negocios, en aplicación de una directiva de la Unión Europea.
Desgranamos cómo afectará a familias y hogares, con ejemplos prácticos de aplicación de la tasa.
- ¿Cómo se cobra ahora la tasa a los hogares? Actualmente, el recibo viene determinado por la zona en la que está el hogar al que se presta servicio, ya que existen tres áreas, con precios de 60,45 euros; 64,27 o 68,87 euros anuales según las rutas que realizan los camiones.
- ¿Cómo se aplicará la nueva tasa a los hogares? La factura tendrá tres conceptos, una parte fija y dos variables, una que se calculará teniendo en cuenta el consumo de agua de la vivienda, porque es un indicador que permite saber cuántas personas viven y aproximar su nivel de renta, y otra relacionada con el barrio en el que está la vivienda y los medios que tienen que utilizar los operarios para recoger sus desperdicios.
- ¿Cuánto subirá el recibo a los hogares? En 2026, la parte fija subirá a 60,98 euros e irá creciendo con el paso de los ejercicios hasta quedar en 65,98 euros en 2027; en 75,98 euros en 2028 y, por último, contará con una subida de diez euros más en 2029 hasta los 85,98 euros. La cuota variable que se calcula tomando como indicador el gasto hídrico varía en 2026 desde los diez euros para los que tienen un consumo de hasta seis metros cúbicos mensuales hasta los 55 euros que tendrán que pagar aquellos que superen los 70 metros cúbicos mensuales. En medio, cuatro categorías y cuatro precios más (15 euros, 25, 35 y 45). En 2027, estos cargos se actualizarán, siendo quince euros la variable más barata y 60 la que grava un mayor consumo. En 2028 los precios oscilarán entre veinte y 85 euros y, en 2029, los límites estarán entre treinta y 105 euros. El importe de las rutas de la recogida, que formará parte también de la factura, oscila entre un euro y medio y diez euros. Este concepto, a diferencia de los demás, no subirá con el paso de los años y se mantendrá, al menos, hasta 2029, según la documentación municipal.
- ¿Cómo afecta esto a, por ejemplo, un matrimonio mayor que viva en Monte Alto y que no pueda aplicar ninguna bonificación a su recibo? Su factura actual asciende a 64,27 euros anuales (algo más de 16 euros al trimestre, que es como se cobra este servicio). A partir del próximo año, como su consumo de agua es de 12 metros cúbicos trimestrales, se encuentra en el primer tramo de la tabla, así que, ha de sumarle diez euros a ese fijo y 8,5 euros más, que es lo que corresponde al lugar en el que está su hogar. De este modo, esta pareja pasará de pagar menos de 65 euros al año a casi 80 (79,48 euros) en 2026; casi 90, en 2027; 104,48, en 2028 y 124,48 euros, en 2029.
- ¿Cómo se aplicará la tasa a los negocios? En el caso de las empresas, el recibo se compone de una parte fija que aumenta según los metros cuadrados del local y otra variable relacionada con la actividad comercial que desempeñan, de modo que no paga lo mismo un bar en el que se sirve comida que uno en el que solo se sirven bebidas, que una academia de idiomas o un estanco. El incremento, al igual que en el recibo de las viviendas, se realizará de forma progresiva, para que la subida no sea tan acusada, aunque, en algunos casos, los negocios se verán obligados a pagar más del doble de lo que estaban abonando en 2025.
- ¿Cómo afecta, por ejemplo, a un restaurante? Uno que tenga 150 metros cuadrados (hay ocho tramos que determinan la cuota fija según la superficie ocupada, desde los que están instalados en locales de menos de 30 a los que ocupan más de 3.000 metros cuadrados), actualmente paga 367.86 euros al año por la recogida de la basura. En 2026, esa cuota se incrementará con un fijo de 85,37 euros, resultado de multiplicar 60,98 (que es la base que se utiliza también en el fijo de las viviendas) por el coeficiente asignado a este tipo de local de hasta 200 metros cuadrados (1,4) y 182,94 euros, que es lo que le corresponde según la tabla de actividades. En total, 512,23 euros. Esas cifras se incrementarán con el paso de los años, a medida que va subiendo también el fijo (igual que en las viviendas), de modo que, en 2029, la factura ascenderá a 722, 23 euros, casi el doble de lo que pagaba el mismo negocio en 2025. Por un lado tendrá que sumar el fijo 120,37 euros establecido para 2029 y, por otro, 601,86 euros que resulta de su actividad.
- ¿Y a otro establecimiento similar que venda comida? Esto afecta también a un comercio de la misma superficie que venda comida, por ejemplo, una frutería o un ultramarinos, que pasará de tener que pagar un recibo de menos de 190 euros a uno de 329,29 en 2026 y a uno de 464,29 en 2029.
- ¿Y si no venden comida? Para los comercios que no vendan comida, siempre en la hipótesis de una superficie de 150 metros cuadrados, el recibo subirá a 268,31 el próximo año y a 378,31, en tan solo cuatro ejercicios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros