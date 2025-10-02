¿Cómo subirá el recibo de la basura en A Coruña a hogares y comercios?

El recibo de la basura de A Coruña subirá a partir del año que viene para adaptarse a la normativa europea, tras la aprobación definitiva de la tasa por el pleno municipal esta mañana, con los votos a favor de PSOE y BNG, y en contra del PP. El Ayuntamiento aplicará este incremento de forma progresiva hasta que en 2029 casi se duplique la cantidad que, actualmente, pagan los hogares y los negocios, en aplicación de una directiva de la Unión Europea.

Desgranamos cómo afectará a familias y hogares, con ejemplos prácticos de aplicación de la tasa.