Taylor Swift vuelve a los cines: ¿Dónde y cuándo ver su película en las salas de A Coruña?

Todo preparado para este viernes 3 de octubre, fecha de lanzamiento del esperado nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Pero la cantante más rica del mundo no tiene límites en cuanto a ambición, ganas de crear y sorprender a sus fans; así que como ha anunciado en las últimas semanas, su próximo álbum vendrá acompañado de su retorno a la gran pantalla.

The Life of a Showgirl llega después de que la artista nos mostrara su lado más vulnerable en The Tortured Poets Department, su anterior álbum, y de romper récords en los cines en 2023 con el documental más taquillero de la historia sobre su gira The Eras Tour. Ahora, pasa a adentrarse en una nueva era marcada por una faceta más exhuberante y dramática de la vida sobre el escenario así como temas más profundos y desafiantes que enfrentan las mujeres en la industria. Y esa era empezará de la mano con una fiesta de lanzamiento en miles de salas de cine de todo el mundo.

Durante tres días, de este viernes 3 al domingo 5 de octubre, se prodrá ver en los cines Taylor Swift: La Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl, donde incorporará un estreno exclusivo del videoclip del sencillo The Fate of Ophelia, imágenes inéditas del detrás de cámaras de cómo lo hizo, explicaciones detalladas de la inspiración musical y los nuevos vídeos con las letras del nuevo álbum para cantar a pleno pulmón. «Es hora de quitarse el vestido del Eras Tour», ha anunciado la artista en sus redes sociales recientemente.

La «fiesta de lanzamiento» se celebrará en más de medio millar de salas de cine AMC en Estados Unidos, pero no será exclusivo del país norteamericano, sino que su estreno también llegará a Canadá, Reino Unido, Francia y, cómo no, España.

En este sentido, aunque aún no se tiene la lista completa de los cines que la proyectarán, sí que se sabe que en el territorio español, Cinesa, Yelmo, Kinépolis, Ocine, mk2 y Neocine ofrecerán diferentes horarios para disfrutar de esta esperada película.

Con todo, en ocho cines gallegos, por el momento, podrá verse la nueva película sobre la artista. En A Coruña en Marineda City, Los Cantones y Espacio Coruña; en Santiago será en el Centro Comercial As Cancelas; en Lugo en el cine As Termas; y en Vigo en el Centro Comercial Gran Vía, en el Vialia y en el Centro Comercial Travesía.

Además, desde el lunes 29 se pueden adquirir ya las entradas en los cines mencionados, con diferentes horarios para disfrutar de una experiencia única.

Buscando repetir el éxito de ‘Eras Tour’

Lo que está claro es que la cantante estadounidense, la artista más escuchada durante los dos últimos años en Spotify, no tiene límite y buscará, cuanto menos, acercarse al éxito cosechado en su aclamado The Eras Tour. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, después de casi dos años, 149 conciertos y más de 10 millones de asistentes, la artista cerró The Eras Tour en Vancouver (Canadá) como la gira de conciertos que más dinero ha ingresado en la historia de la música, con una recaudación de dos mil millones de dólares.

Tampoco se quedó atrás el reconocimiento de su anterior película, siguiendo el recorrido de la cantante durante la gira, que superó los 260 millones de dólares en la taquilla internacional, convirtiéndose en el documental más taquillero de la historia. Un honor que, aunque parece complicado, intentará desbancar ahora con Taylor Swift: La Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl.