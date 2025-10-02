El tiempo en A Coruña: Consulta la predicción meteorológica
Detallamos la información sobre la evolución de la situación atmosférica cuando la ciudad enfila el primer fin de semana de octubre
Esta primera semana de octubre ha ido avanzando en A Coruña con tiempo estable y hasta ahora dentro de un otoño apacible. Las temperaturas se mantienen de momento en valores suaves y parece que así seguirán durante los próximos días, pero ¿continuará también el sol que está marcando este veranillo en toda Galicia? A continuación detallamos la información que avanza Meteogalicia para concretar qué tiempo viene para los próximos días en A Coruña.
Lo que vemos en los modelos de previsión meteorológica para Galicia es que A Coruña volverá a disfrutar este jueves 2 de octubre de un día soleado con algunas nubes, más abundantes durante la tarde, y con los termómetros entre los 14 grados de mínima y los 22 de máxima.
Mañana viernes día 3 será un día de tiempo muy parecido al de hoy solo que con más nubes durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.
¿Y el fin de semana? ¿Qué tiempo hará el sábado día 4 y el domingo día 5? Pues por ahora lo que muestra el avance de la previsión de Meteogalicia es que este primer fin de semana de octubre en A Coruña comenzará con pocas nubes durante la mañana del sábado y que la nubosidad irá a más por la tarde, por ahora sin lluvias a la vista si se cumple la predicción adelantada para la ciudad de A Coruña aunque la tendencia recoge un debilitamiento de la influencia anticiclónica para este día. Los termómetros continuarán, eso sí, el sábado entre los 15 grados de mínima y hasta 22 de máxima. Y a partir del domingo Galicia recupera nuevamente la influencia del anticiclón y las altas presiones, asaí que de nuevo se espera tiempo seco y soleado, con ligero ascenso de las temperaturas. Más información.
