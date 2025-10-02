Más vuelos a Nueva York a tres horas de A Coruña

Más vuelos a Nueva York a tres horas en coche de A Coruña. El aeropuerto de Oporto incorporará durante el próximo verano nuevas rutas directas con Nueva York. Desde el 21 de mayo, la aerolínea americana Delta ofrecerá una frecuencia por jornada al aeropuerto internacional John F. Kennedy, con sus Boeing 767-300ER de 216 asientos en tres clases, que se suman a las dos ya existentes al aeropuerto de Newark, en New Jersay. Desde finales de febrero a noviembre, United ofrece un vuelo diario con los 757-200 de 176 plazas, aunque ya ha anunciado que durante el próximo verano crecerá hasta las dos por sentido.

En la misma ruta opera TAP Portugal con los A321 Neo de un solo pasillo que conectan a diario —salvo algunas jornadas en invierno— los más de 5.300 kilómetros de viaje en aeronave de un solo pasillo. La compañía lusa también ofrece vuelos a Boston desde esta primavera con estos modelos de menor tamaño que los widebody habituales en viajes trasatlánticos.

Principal destino de largo radio

Esta novedad para la próxima temporada alta afianza a Nueva York como principal destino de largo recorrido desde Oporto. Si en 2024 rozó los 200.000 pasajeros, las previsiones apuntan a superar los 250.000 este año y los 300.000 en el siguiente. A ellos se suman los miles de viajeros que realizan itinerarios similares con escala en Lisboa, Madrid, París, Londres, Frankfurt, Zúrich o Ámsterdam.