Un megayate de 180 millones atraca en A Coruña: ¿de quién es?

En la mañana de este viernes un yate de dimensiones mucho más grandes a las que acostumbran los barcos atracados en los muelles de Marina Coruña ha sorprendido a todas las personas que pasaban por el Parrote y las Ánimas. Se trata del súper yate Magnificient Lady S, uno de los más grandes del mundo que pertenece al empresario estadounidense Daniel Snyder. Llegó esta mañana procedente de Gibraltar y dada su envergadura, aunque está en el muelle más alejado de tierra, es fácilmente visible desde el Castillo de San Antón.

El barco dispone de muchas comodidades como helipuerto, piscina, beachclub (zona en la que se genera una especie de piscina en el mar), 6 lujosos camarotes para 12 invitados y 14 cabinas para acoger hasta a 29 tripulantes. También dispone de Cine Imax aislado acústicamente o televisores 8K de ultra alta definición en los camarotes de invitados.

La longitud del yate, por lo que es tan llamativo, es de 93 metros. Fue botado al mar en 2019 tras ser construido por Feadship, una empresa de Países Bajos y tuvo un coste de 180 millones de dólares (más de 153 millones de euros). Actualmente navega con bandera de las Islas Caimán.

Relacionado con el fútbol americano

El Magnificient Lady S es propiedad del multimillonario norteamericano Dan Snyder, quien hizo su fortuna con varias empresas dedicadas al mundo de la comunicación y el marketing. Snyder fue además propietario del equipo de fútbol americano de la NFL Washington Commanders, franquicia que hasta 2022 se llamaba Washington Redskins (Pieles rojas) y que cambió su nombre tras una larga polémica debido a sus connotaciones racistas. En julio de este año ese cambio de nombre estuvo en el punto de mira de Donald Trump. Lo mismo ocurrió con el de los Cleveland Indians de béisbol, que pasó a llamarse Cleveland Guardians. El actual dueño del equipo, Josh Harris, se negó a retroceder.

Protestas en 2020 pidiendo el cambio de nombre del equipo de fútbol americano / Bruce Kluckhohn

Sin embargo, el motivo de la venta del club hace dos años fue otra polémica distinta. Snyder y el club habían sido investigados por estar envueltos en diversos incidentes legales. Problemas que incluían acusaciones de acoso y hostigamiento sexual, además de intimidación a empleadas dentro de la franquicia, así como malas prácticas financieras. Esto conllevó a una multa de 10 millones de euros y a que el dueño se echase a un lado en el control del equipo. Finalmente, terminó vendiendo el club con una venta récord por 6.050 millones de dólares.

Desde estos sucesos, el multimillonario de 61 años, que se encuentra en el puesto 865º de la revista Forbes, le estima una fortuna de alrededor de 4.700 millones de dólares, se ha mudado a Londres.