Un bar de A Coruña explica cómo usar el retrete en cuatro sencillos pasos

Un bar de A Coruña ha colocado en su baño un divertido tutorial para que sus clientes usen el retrete de forma correcta. El cartel está colocado en el baño para hombres y deja claro cómo hay que orinar. El primer paso es levantar la tapa, ya que según indica el cartel, con la tapa bajada rebotaría. El siguiente paso es utilizar las manos para tener un control mientras se orina.

Cartel en un baño de A Coruña / LOC

El último paso, y más importante, es utilizar el retrete de frente y no intentar emular a algún crack del fútbol intentando hacer una especie de chilena. Así que levantando la tapa, usando las manos y orinando de frente, lo estaremos haciendo de forma correcta. Ahora solo queda imaginar los horrores que tuvo que ver el dueño del bar para tener que colocar este cartel.