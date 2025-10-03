Los bomberos encuentran a un vecino fallecido en un domicilio de Ángel Rebollo

Efectivos de los Bomberos de A Coruña encontraron este jueves a una persona fallecida en un domicilio de la calle Ángel Rebollo, según informan los servicios de emergencias. Ocurrió minutos antes de las 20.00h cuando la Policía Local requirió a los Bomberos para la apertura de una puerta en una vivivenda debido a los los vecinos echaban "en falta a esta persona desde hace dos días", según consta en el parte de la intervención. Los bomberos entraron por una ventana de la fachada del inmueble y encontraron al morador fallecido.