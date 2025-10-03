Bonilla a la Vista estrena su renovado local de Juan Flórez con el «producto de siempre»
La emblemática churrería duplica su aforo y renueva sus instalaciones para seguir ofreciendo su receta tradicional a más clientes
Bonilla a la Vista estrena instalaciones renovadas en su local de Juan Flórez. La emblemática churrería situada en el número 30 de la céntrica calle de A Coruña ha reabierto este viernes tras someterse a una ampliación con la que duplica su capacidad —supera ya los 100 metros cuadrados—, presenta un innovador diseño, además de nuevos accesos y baños adaptados. “Todo son novedades en el nuevo Bonilla, excepto el producto, que seguirá siendo igual de excelente que siempre”, comenta la firma coruñesa sobre el su tradicional receta.
Tras un desayuno con medios en el que ha participado Fernando Bonilla, presidente de la compañía, el nuevo local de Juan Flórez ha abierto sus puertas a las 10.30 horas para dar servicio a más clientes en su horario habitual, todos los días de 07.30 a 13.00h y de 17.30 a 22.00h.
Bonilla a la Vista en el mundo
Bonilla a la Vista, nacida en Ferrol en 1932, cuenta con cinco locales propios en A Coruña dedicados a la producción de churros con chocolate y patatas fritas, su producto estrella que se vende en 36 países. Desde su fábrica de Sabón, en Arteixo, Bonilla produce en torno a las 400 toneladas de patatas fritas al año, una producción que se exporta especialmente a países de la Unión Europea y del mercado anglosajón como Australia, Inglaterra y Estados Unidos.
