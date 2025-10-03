Entrevista | Carmen Vidal Valiña Escritora e investigadora
Carmen Vidal Valiña: «As xeracións anteriores aínda nos condicionan hoxe»
A escritora de Baio gaña o XIX Premio Narrativa Breve Repsol en lingua galega
I. V. G
Vostede é investigadora en historia contemporánea. Como chegou a ficción á súa vida?
Este é realmente o primeiro libro de ficción que publico. Ata o de agora estivera máis centrada na investigación, sobre todo, arredor da memoria das mulleres. Escribía ficción para min, a nivel persoal, pero sen publicala.
Que sentiu ao recibir a nova de que era a gañadora deste Premio Repsol?
Foi unha grande alegría e tamén un alivio. Cando te estreas nun xénero sempre tes máis inseguridades, así que recibir este recoñecemento é moi especial. Ademais, esta obra trata temas que forman parte do meu compromiso persoal que é a memoria histórica, a recuperación das historias dos vencidos, e en particular das mulleres. Que se premie unha novela con esa mirada fai que me sinta máis feliz.
O título é 'A illa que supuraba sangue'. Que importancia ten esa illa de San Simón no relato?
Aínda é provisional, pode cambiar na edición final, pero a illa será sempre un elemento central. É un espazo xeográfico, pero tamén vital para as protagonistas. A historia conecta diferentes xeracións de mulleres que teñen á illa como referencia nas súas vivencias. Ten elementos de memoria familiar, de historias femininas silenciadas, e tamén certo misterio que mantén a tensión ata o final.
O xurado destacou precisamente o final sorprendente. Que buscaba provocar no lector?
Buscaba que fose inesperado, pero tamén que fixese reflexionar. A novela ten misterio, mais quería ir máis alá e convidar a pensar en como se constrúen as relacións familiares, e en como as xeracións anteriores aínda nos condicionan hoxe.
Nas súas obras, as mulleres teñen sempre un peso central. Por que esa insistencia en darlle protagonismo ás voces femininas?
Porque levo máis de quince anos traballando sobre a memoria das mulleres. Sempre me interesaron as mulleres anónimas, as que non tiveron voz na historia. Mulleres como as internas do manicomio de Conxo, que investiguei en As tolas que non o eran. Houbo unha invisibilización histórica enorme, as mulleres rurais, e ese compromiso trasládase á miña escrita.
Ten xa novos proxectos literarios en mente?
Aínda estou asimilando todo, mais teño a idea de seguir afondando nas historias de Conxo, pero este premio anímame a continuar pola vía da ficción, pola que, ata agora, me custaba máis atreverme.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid