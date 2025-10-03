La catedrática María Emilia Casas, Doctora Honoris Causa de la UDC

La catedrática de Derecho, María Emilia Casas Baamonde, ha sido investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de A Coruña (UDC), convirtiéndose así en la trigésimo primera persona en recibir esta distinción de la institución coruñesa.

El acto se ha celebrado este viernes y ha estado presidido por el rector, Ricardo Cao, mientras que el catedrático de la UDC Jesús F. Martínez Girón actuó como padrino de esta ceremonia.

La homenajeada pronunció su discurso bajo el título 'El valor del Derecho Comparado y los valores fundamentales del Derecho de la UE', una ponencia en la que expresó palabras de agradecimiento y de puesta en valor de la UDC por su «excelencia académica y compromiso con la sociedad gallega».

La catedrática hizo un análisis del Derecho Comparado y de la «mirada europea» de esta disciplina, teniendo en cuenta que «es la parte del mundo que mejor ha combinado la libertad política, la prosperidad económica y la cohesión social».

En este punto, también tuvo palabras para la situación de Gaza, sobre la que reclamó que «los derechos fundamentales y de dignidad humana deben ser universales». «La masacre y el exterminio de la población gazatí por parte de Israel demandan una condena rotunda e inequívoca», añadió.