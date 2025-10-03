La Cocina Económica casi triplica su gasto en comida por el alza de precios y el fin de ayudas

El presupuesto para comida de la Cocina Económica se ha disparado en apenas unos años. En 2019, cuando la entidad todavía contaba con las donaciones de alimentos por parte del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), el gasto era de 232.000 euros. El año pasado, ya sin este apoyo, la cuenta llegó a los 545.000 euros. Todo apunta a que este curso se van a superar los 600.000 euros, por lo que el presupuesto está cerca de triplicarse. «Las donaciones del fondo nos evitaban tener que comprar determinados productos como leche, galletas o cereales. El impacto ha sido importante», reconoce el administrador de la Cocina Económica, Óscar Castro.

El FEAD dejó de ser un recurso en 2024, un año en el que, además, siguió subiendo el precio de los productos de la cesta de la compra. Lo preocupante es que la situación solo se ha agravado. «Gastamos más de 6.000 euros en pan al mes», desvela.

Castro calcula que el presupuesto de este año se va a incrementar en un 10% con respecto al del año pasado, por lo que alcanzará los 600.000 euros. Lo preocupante, apunta, es que «esa es la tendencia». «Si se establece un precio de un producto, luego no baja. El gasto va a seguir aumentando», pronostica, a la vez que avisa que «diciembre es el mes más importante, cuando hacemos un desembolso mayor». Y eso que la Cocina Económica busca «los mejores precios» y trabaja con diferentes proveedores. «Aun así, las cuentas no dan», añade.

El problema de esta situación no es solo que los precios se disparan, y con ello el gasto, sino que también sigue aumentando el número de usuarios de la Cocina Económica. «La entidad está sobredimensionada. A principios de los 2000 repartíamos 600 raciones y ahora llegamos a picos de 1.500», informa. El año pasado, alcanzó un nuevo récord al atender a 2.223 personas, de las cuales 582 son nuevos usuarios. «Las crisis que ha habido en los últimos años han acumulado personas que, pese a las ayudas que reciben, necesitan este apoyo. También llega a A Coruña mucha gente del extranjero», analiza.

Donaciones

Dado que el panorama no va a cambiar, la Cocina Económica necesita apoyos para seguir dando servicio a sus usuarios. «Necesitamos de todo», alerta Óscar Castro, que informa de que cualquier particular puede acercarse a su sede para entregar alimentos. Los interesados pueden llevar leche, aceite de girasol, macarrón, lentejas, alubias, garbanzos y tomate frito. «Se pueden hacer donaciones en especie y también donaciones económicas, que es lo que nos permite completar el presupuesto y organizarnos», explica. La Cocina Económica suele contar con la ayuda del Banco de Alimentos, pero este, manifiesta Castro, «también está desbordado».

El administrador de la entidad recuerda que «hay varios canales para hacerse socios» de la Cocina Económica, y hace un llamamiento para sumar nuevos apoyos. «Ya bajamos de los 3.000 socios [por primera vez en años]. Las personas van falleciendo y no hay relevo generacional», lamenta. Explica, además, que las aportaciones «desgravan» en la declaración de la renta —se recupera hasta un 80%— y que los usuarios que quieran poner su granito de arena también pueden hacerlo «a través de bizum», que es una forma más sencilla.

La entidad benéfica preveía ampliar sus instalaciones en los locales que adquirió hace ya años en la calle Cordelería, frente a la entrada trasera de su inmueble, pero de momento el proyecto se encuentra en stand by. Los esfuerzos están ahora concentrados para seguir ayudando a las personas que se acercan a la puerta de la Cocina Económica y poder alimentar a más de mil personas cada día.