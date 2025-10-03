Los concellos afean a Aena y Xunta la falta de ayuda para un plan aeroportuario común

«Seguimos hablando de lo mismo de lo que hemos estado hablando durante años, de la necesidad de una coordinación aeroportuaria, pero sin avances claros. Nos toca responsabilizarnos todos fundamentalmente también Aena», aseguró este viernes el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, tras la reunión del comité de rutas celebrada en Vigo para avanzar en la coordinación aeroportuaria que se cerró sin más compromiso que el de crear un grupo de trabajo y la promesa del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, de que Aena trasladará a las partes todos los datos que le pidan para avanzar en una estrategia conjunta.

A pesar de que el Concello tiene potestad para invertir en la promoción turística de la ciudad y de firmar convenios con las aerolíneas para que operen en Alvedro, Castro se escudó este viernes en la necesidad de que exista una coordinación entre los tres aeropuertos gallegos para configurar una parrilla consensuada que no genere competencia entre ellos sino con aeropuertos mayores como el Sá Carneiro, de Oporto.

«Aena no puede asistir impasible a una pérdida de clientes potenciales de viajeros gallegos que se van a Oporto, estamos hablando de casi dos millones de viajeros que se van para Oporto por la falta de competitividad de nuestros aeropuertos, por la ausencia de coordinación y de una planificación que tiene que venir desde el Estado y les trasladamos que no entendemos la falta de acción por parte de esta empresa pública, que tiene que tomar medidas para paliar la sangría de viajeros», comentó Castro, que descarga en otras administraciones la responsabilidad de que Alvedro sume pasajeros, aunque asegura que no esperará a que se cierre esta negociación para tomar «las decisiones que garanticen que Alvedro siga manteniendo sus cifras de ocupación».

Actualmente, el coruñés es el aeródromo gallego que mejores resultados presenta, superando las cifras anteriores a la pandemia, cuando alcanzó sus mejores registros y con un horizonte incierto, toda vez que los convenios firmados con las aerolíneas para operar en A Coruña expiran entre marzo y abril de 2026 y todavía no ha sacado a concurso ni unos nuevos ni los que están vigentes: Milán y Ginebra oferta EasyJet; Valencia y Málaga, que opera Volotea; Gran Canaria, que vuela Binter y Londres-Gatwick, de la que se encarga Vueling. Ámsterdam, aunque se adjudicó a EasyJet, nunca llegó a operarse y no podrá ser prorrogada por un año más, tal y como pueden hacerlo las otras dos.

«Somos el Concello que dedica más dinero por habitante a la promoción del destino con las aerolíneas. Estamos trabajando en las nuevas licitaciones, pero incluso esa decisión tiene que tomarse desde una perspectiva gallega y de coordinación, de nada vale que cada uno haga la guerra por su cuenta», denuncia Castro, que considera «imprescindible» la coordinación.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, reclamó que el papel de Aena «sea más proactivo» e incidió en que son el Gobierno central y Aena los que «deben liderar» esa tarea de coordinación. Entre la información que debe trasladar Aena, el conselleiro solicitó conocer el detalle del plan de inversiones del Ejecutivo estatal en los distintos aeropuertos gallegos entre 2027 y 2031.

La concejal de Urbanismo de Vigo, María José Caride, cargó este viernes contra la Xunta por haber concedido —a través de turoperadores— cinco vuelos chárter a Alvedro y ninguno a Peinador ni a Lavacolla, que son los aeropuertos que arrastran resultados negativos actualmente. «Estamos muy preocupados. Entendemos que tiene que haber una decisión y una intervención activa de la Comunidad Autónoma en la búsqueda de una mejor oferta turística para todos y también de las posibilidades de incrementar los viajes de negocios que tenemos todos los aeropuertos, como lo hacen otras comunidades. Yo creo que no tiene que ver con las tasas aeroportuarias ni con una tasa turística sino con que hay otros que están interviniendo y nosotros estamos de brazos cruzados», comentó Caride, que se quejó de que son los concellos los que se están esforzando para que sus aeropuertos atraigan viajeros y por mejorar la conectividad de toda Galicia.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tildó la reunión de «decepcionante» al no haber avances. «Hay muy poca receptividad de parte de la Xunta y de Aena», lamentó Sanmartín, que apuesta por la «especialización» de los aeropuertos para lograr una estrategia común. Incidió, además, en la necesidad de que todas las decisiones se tomen «con transparencia» y que se piense «a medio plazo» para que el aeropuerto de los gallegos «deje de ser Sá Carneiro».

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, abogó por analizar todos los datos existentes para perfilar la estrategia común, ya que considera que los números que manejan actualmente sobre fuga de viajeros no se corresponden con la realidad y que la sangría es mayor.

La reunión acabó, tal y como reveló Calvo, antes de lo esperado ya que el secretario general de Transporte Aéreo, Benito Núñez Quintanilla, tenía que irse, precisamente en avión. Antes de coger el vuelo se comprometió a la creación de un grupo de trabajo y a aportar toda la información requerida por las partes para el diseño de una estrategia común.

Diego Calvo recordó, tras la reunión, que la Xunta está desarrollando un plan de promoción turística de Galicia, en el que invierte más de trece millones de euros anuales en 130 acciones en más de una treintena de países con el objetivo de atraer visitantes.