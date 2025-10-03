Dadas de alta todas las víctimas del atropello múltiple en A Coruña a seis personas en agosto

La última de las seis personas atropelladas en el accidente múltiple e intencionado en A Coruña que aún quedaba hospitalizada ha sido dada de alta el pasado martes, tal y como informan fuentes hospitalarias. El suceso ocurrió el pasado 27 de agosto en la plaza de Mina del centro de la ciudad y dejó a varias personas heridas de gravedad que tardaron semanas en ser dadas de alta.

Sobre las 12.15 horas del 27 de agosto, seis personas fueron arrolladas por un vehículo en la calle Juana de Vega cuando los peatones estaban cruzando debidamente por un paso de cebra. La víctima más joven fue una niña nacida en 2021 y la mayor, un hombre de 1950.

El conductor responsable del suceso fue detenido y se le practicaron las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Posteriormente, fue ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial para ser examinado por el personal sanitario para su evaluación médica y psiquiátrica.

Nacido en 1974 y con domicilio en A Coruña, el hombre estaba aparcado en un área reservada de la citada calle y arrancó el coche cuando las personas comezaron a cruzar, según él mismo reconoció a los agentes.