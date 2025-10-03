Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El día que Jane Goodall visitó los Museos Científicos Coruñeses

ANTÓN PERULEIRO

Los Museos Científicos Coruñeses se sumaron a los numerosos homenajes que rinde la comunidad científica a la primatóloga y activista ambiental británica Jane Goodall, fallecida este miércoles a los 91 años por causas naturales en California, donde se encontraba ofreciendo conferencias. En sus redes sociales, los museos de A Coruña recordaron la visita que la «legendaria primatóloga» realizó a la ciudad en 2009, cuando se fotografió con la familia homínida de la Domus y dejó testimonios memorables que todavía se conservan en la Casa del Hombre. «Las decisiones que tomamos hoy afectan a nuestra gente y a nuestro futuro, más que a una junta de accionistas», manifestó Jane Goodall durante su visita a A Coruña.

