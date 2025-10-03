La Diputación de A Coruña sube en 22 millones sus fondos para los municipios

La aprobación este viernes por el pleno de la Diputación de inversiones por valor de 22 millones de euros en el Plan Único (POS+2025) hacen que este programa de actuaciones en los municipios de la provincia alcance los 138 millones de euros, lo que el organismo define como «el mayor plan de cooperación municipal de Galicia y uno de los más ambiciosos del Estado».

El plan fue aprobado inicialmente con 116 millones de dotación y en mayo se le añadieron 30 millones, a los que ahora se suman 22 más. Con su nuevo importe, las inversiones que serán financiadas por este plan en las comarcas de A Coruña y As Mariñas suman 30,2 millones, solo superadas en la provincia por las destinadas al área de Santiago, que ascienden a 39,5 millones.

Para el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, la cifra de inversiones alcanzada «confirma el compromiso firme de la Diputación con la autonomía municipal, la igualdad territorial y el refuerzo de los servicios públicos». Destacó además que con este plan, la Diputación «invierte este año más en los 93 municipios coruñeses que la Xunta en los 313 gallegos», y que además los ayuntamientos pueden destinar estos fondos a lo que ellos mismos elijan.

El Plan Único permite financiar obras de infraestructuras básicas, servicios sociales, actuaciones ambientales o proyectos culturales. También hace posible destinar fondos a gasto corriente para garantizar servicios esenciales o recursos sociales, además de a amortización de deuda.

Formoso reclamó de nuevo a la Xunta que aumente hasta los 200 millones el Fondo Galego de Cooperación Local para garantizar la viabilidad de los ayuntamientos más pequeños para afrontar competencias que deben asumir sin financiación.