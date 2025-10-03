EN LA SALA NAUTILUS
Dormir una noche rodeado de tiburones del Aquarium de A Coruña es posible: solo los más rápidos pueden conseguirlo
Esta actividad solo está abierta a niños y niñas nacidos en 2014 y 2015
A. R.
La Asociación de Amigos da Casa das Ciencias vuelve a organizar una de sus actividades más exitosas, Durmindo cos tiburóns, concebida para que niños y niñas de 10 y 11 años puedan participar en talleres para conocer más sobre la biología de este tipo de animales y tengan la oportunidad de pasar una noche en la sala Nautilus del Aquarium Finisterrae rodeados de peces y del conocido tiburón Gastón, además de otros dos juveniles que se incorporaron este año.
En octubre y noviembre se convocarán dos sesiones que estarán dirigidas a niños y niñas nacidos en 2014 y 2015. Cada sesión tendrá un máximo de 20 plazas y se desarrollarán en un horario que va desde las 20.00 horas del viernes hasta las 11.00 horas del día siguiente. Estas se celebrarán los días 24 de octubre y 28 de noviembre.
Para preinscribirse en cualquiera de las dos sesiones previstas se abrirá este lunes 6 de octubre a las 9.00 horas el siguiente formulario online, aunque serán adjudicadas a las personas más rápidas, por estricto orden de inscripción. Tendrán prioridad los niños y niñas que no acudiesen con anterioridad a esta actividad y en caso de que participen hermanos/as no será necesario cubrir un formulario por cada uno. Sin embargo, solo las personas seleccionadas recibirán respuesta.
El precio de la experiencia será de 45 euros por persona, aunque en caso de los miembros de la Asociación de Amigos de la Casa das Ciencias el precio será de solo 20 euros. Sin embargo, el precio no incluye nada más que la participación en la actividad, puesto que cada participante deberá llevar su propio saco de dormir, esterilla y neceser de aseo, además de su propia comida y utensilios.
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto
- El fotógrafo que captura las olas de A Coruña