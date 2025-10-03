Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña

Los músicos de A Coruña están de luto. Ha fallecido Antonio Ferreiro, saxofonista, compositor y fundador de local de música más antiguo de A Coruña, el tempo de la rúa Cega llamado Jazz Filloa que, en una ciudad consagrada a las novedades, remó a contracorriente y va camino del medio siglo de vida. Ferreiro se había jubilado en 2022, pero nunca se desligó ni de la música ni del local que fundó junto a Alberto Mella.

El sueño de ambos nació en poco más de cincuenta metros cuadrados, y con un logo diseñado por el pintor Cabanas, el 29 de diciembre de 1980 con el concierto del grupo coruñés Badía . Por allí pasaron la banda de los hermanos Marsalis, George Cables Sheila Jordan o Joe Henderson. Hasta Herbie Hancock estuvo en su barra. Tras su jubilación, músicos de la ciudad celebraron un especial concierto de homenaje con el que le quisieron devolver todo lo que había dado al género y a la música en la ciudad de A Coruña.

El velatorio será a partir de mañana en la sede de Pompas Fúnebres, en Cuatro Caminos.,