A Galicia rural de Cunqueiro chega á sala Gurugú da Coruña
A obra baseada en ‘Os Outros Feirantes’ estrearase este sábado da man do Teatro Noroeste en homenaxe ao lucense
«A Galicia de Cunqueiro segue viva», afirma o director de Feirantes. Esta fin de semana, a sala Gurugú de A Coruña encherase das lembranzas e do humor de Feirantes. Dirixida e adaptada por Eduardo Alonso a partir dos relatos de Álvaro Cunqueiro en Os Outros Feirantes, a obra ofrece unha viaxe pola Galicia rural, onde o cotián se mestura co imaxinario. Estrearase o sábado ás 20.00 horas, cunha segunda función o domingo ás 19.00.
No centro da historia está unha vaca, protagonista e narradora da súa propia vida, que lembra feiras, mercados e personaxes singulares mentres agarda o seu destino nun matadoiro. «A vaca simboliza Galicia, a nosa forma de ser e de ver o mundo. É un fío que une todas as historias e conecta o público coa esencia da nosa cultura rural», explica Alonso. A súa mirada tenra e curiosa permite aos espectadores (tanto nenos como adultos) albiscar un mundo que parece desaparecer pero que permanece vivo na memoria colectiva».
Adaptar a prosa de Cunqueiro á escena «non foi pouca cousa» para o director. As narracións combinan personaxes reais e imaxinarios, e requiren «unha acción escénica moi potente». «No teatro non se trata de contar o que pasa, senón de mostralo. O público debe ser testemuña directa dos acontecementos, non alguén ao que lle conten despois», comenta o director, lembrando o reto de levar a riqueza e o lirismo do autor de Mondoñedo á escena.
A actriz Imma António encarna a vaca con «sensibilidade e versatilidade». Alonso subliña a súa capacidade de empatía co público: «Non só actúa, tamén fai que o público se sinta parte da historia. A súa experiencia como dramaturga tamén enriqueceu a obra máis alá da interpretación». A súa presenza transforma a peza nun conto íntimo e identificable, onde a acción e a narración se entrelazan.
Alonso define a obra como «teatro evocador que volve ás raíces do que significa poñer en escena». Confirma así que é, «sobre todo», unha homenaxe a Cunqueiro e á «Galicia máxica que aínda vive na imaxinación», un espazo onde se atopan o rural e o urbano, o real e o fantástico.
