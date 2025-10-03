¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 4 de octubre

20.30 horas | El músico madrileño ofrece una de las actuaciones de la gira con la que festeja sus cuarenta años de carrera artística repasando los temas más destacados de su repertorio. Entradas desde 44 euros.

Palacio de la Ópera

‘Gabinete Mirabilia’

18.00 horas | Espectáculo de narración oral de Pablo Sánchez inspirado en los cuartos de las maravillas o gabinetes de curiosidades, armarios o pequeñas estancias donde se coleccionaban objetos encantados o misteriosos.

Fórum Metropolitano

‘Mentes peligrosas’

21.00 horas | Los artistas Eva Hache, David Cepo, Álex Clavero y Leo Harlem participan en la nueva edición de este espectáculo de humor.

Palexco

|A las 12.45 horas actuarán en Azcárraga Xilo e Carlos. A las 14.00 en Porta de Aires lo hará The Cauce a partir de las 14.00 horas. A las 17.00 en Azcárraga estará Mago Román y de noche MU2 y DJ Pukas.

Ciudad Vieja

‘Live at Wembley’, de Tomás Fuentes

20.00 horas | Espectáculo con el que el humorista y guionista recoge sus chistes y gags más exitosos. Entradas a partir de 17.80 euros.

Afundación

‘Feirantes’, con Teatro do Noroeste

20.00 horas | Imma António protagoniza esta obra basada en la obra de Cunqueiro Os outros feirantes, adaptada y dirigida por Eduardo Alonso.

Sala Gurugú

Concierto de fin del curso de interpretación vocal

18.00 horas | Los diez alumnos participantes en este curso, impartido por Carlos Álvarez e incluido en la Temporada Lírica, actuarán con José Ramón Martín al piano.

Museo de Belas Artes

Día de los Animales en El Corte Inglés

11.00 horas | El centro comercial y la asociación Gatocán organizan durante todo el día diferentes iniciativas para fomentar la convivencia con mascotas

El Corte Inglés