Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 4 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Concierto de Coque Malla
20.30 horas | El músico madrileño ofrece una de las actuaciones de la gira con la que festeja sus cuarenta años de carrera artística repasando los temas más destacados de su repertorio. Entradas desde 44 euros.
Palacio de la Ópera
‘Gabinete Mirabilia’
18.00 horas | Espectáculo de narración oral de Pablo Sánchez inspirado en los cuartos de las maravillas o gabinetes de curiosidades, armarios o pequeñas estancias donde se coleccionaban objetos encantados o misteriosos.
Fórum Metropolitano
‘Mentes peligrosas’
21.00 horas | Los artistas Eva Hache, David Cepo, Álex Clavero y Leo Harlem participan en la nueva edición de este espectáculo de humor.
Palexco
Fiestas de la Ciudad Vieja
|A las 12.45 horas actuarán en Azcárraga Xilo e Carlos. A las 14.00 en Porta de Aires lo hará The Cauce a partir de las 14.00 horas. A las 17.00 en Azcárraga estará Mago Román y de noche MU2 y DJ Pukas.
Ciudad Vieja
‘Live at Wembley’, de Tomás Fuentes
20.00 horas | Espectáculo con el que el humorista y guionista recoge sus chistes y gags más exitosos. Entradas a partir de 17.80 euros.
Afundación
‘Feirantes’, con Teatro do Noroeste
20.00 horas | Imma António protagoniza esta obra basada en la obra de Cunqueiro Os outros feirantes, adaptada y dirigida por Eduardo Alonso.
Sala Gurugú
Concierto de fin del curso de interpretación vocal
18.00 horas | Los diez alumnos participantes en este curso, impartido por Carlos Álvarez e incluido en la Temporada Lírica, actuarán con José Ramón Martín al piano.
Museo de Belas Artes
Día de los Animales en El Corte Inglés
11.00 horas | El centro comercial y la asociación Gatocán organizan durante todo el día diferentes iniciativas para fomentar la convivencia con mascotas
El Corte Inglés
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto
- El fotógrafo que captura las olas de A Coruña