¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 3 de octubre
Teatro, música, presentaciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Presentación de ‘Diarios de Syra Alonso’
19.30 horas | Presentación de la reedición de los diarios de la compañera del pintor Francisco Miguel, traducidos por Anxos Sumai y con edición de Carme Vidal.
A. C. Alexandre Bóveda | Calle San Andrés, 36
‘O que se volve raíz’, de Eva Veiga
20.00 horas | Xavier Seoane y Bernardo Martínez participan en la presentación de este poemario bilingüe, con traducción al español de Teresa Seara
Portas Ártabras | Calle Sinagoga, 22
Directos Vibra Mahou en Malavida
20.20 horas | Carme113 y Victorias actúan esta tarde dentro del ciclo musical organizado este otoño por la cervecera. Las entradas tienen un precio de 15 euros.
Sala Malavida | Calle Rey Abdullah, 13
Monólogo de Rafael Álvarez ‘El Brujo’
20.30 horas | Iconos o la exploración del destino es un monólogo de humor que reflexiona sobre el destino en la tragedia griega. con figuras como Medea, Edipo, Antígona y Hécuba. Lee aquí la entrevista en la que 'El Brujo' nos cuenta sus expectativas para A Coruña.
Teatro Rosalía de Castro | Calle Riego de Agua, 37
Concierto de Pauline en la playa
22.30 horas | Las hermanas asturianas Mar y Alicia Álvarez, que interpretan un pop intimista, ofrecen esta noche una actuación incluida en el ciclo Elas son artistas.
Garufa | Calle Riazor, 5
