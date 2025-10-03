Uno a uno: así se leen en A Coruña los más de 18.000 nombres de niños y niñas de Gaza asesinados por Israel
El acto llamado "Os Nomes" busca abrir un espacio de duelo compartido
El movimiento internacional Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) ha organizado una lectura pública en A Coruña de los nombres de los aproximadamente 18.500 niños y niñas palestinos asesinados a manos de Israel desde octubre de 2023.
Esta lectura correrá a cargo de voluntarios y voluntarias y es una iniciativa que ya se ha realizado en otras localidades del mundo. Según indica la organización en una nota de prensa, con ello buscan "abrir un espacio de duelo compartido en solidaridad con el pueblo palestino frente a la magnitud del sufrimiento de la infancia que está provocando el Estado de Israel".
En A Coruña este acto llamado "Os Nomes" se está realizando este viernes 3 de octubre desde temprano, dada la cantidad de nombres a leer. El acto comenzó este viernes a las 8.00 horas de la mañana.
Según explica la organización, de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 65.000 palestinos y palestinas han sido asesinados en Gaza, de los cuales más de 18.500 eran niños y niñas. Además, según la UNRWA, más de 138.000 personas resultaron heridas y varios miles fueron desplazadas.
