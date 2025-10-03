Mascotas como terapia: «Los animales nos ayudan a modular el dolor»

«Es cierto que la convivencia con animales ayuda a mejorar el dolor pero siempre bajo una serie de circunstancias y criterios», explica el veterinario y etólogo Óscar Beceiro, que este sábado, a partir de las 17.00 horas, en el salón de actos del Colegio de Veterinarios de A Coruña (María Puga Cerdido, s/n) ofrecerá una charla sobre cómo los animales pueden resultar terapéuticos.

Si siempre hay que pensárselo dos veces antes de abrir las puertas a un animal, mucho más cuando la familia espera de él un rendimiento concreto. «Si hay una incapacidad o un dolor crónico hay que hilar más fino en la elección para que la cosa salga bien», relata Beceiro, que será el encargado de dar esta charla organizada por la Liga Reumatolóxica con el colegio de veterinarios, y que da inicio a las actividades del Mes de las Enfermedades Reumáticas. Los animales ayudan de muchas maneras y con dolencias diversas. «En caso de la motivación o de falta de acción física, por ejemplo, si tengo un perro tengo que adquirir el hábito de sacarlo varias veces al día, tengo que moverme y relacionarme con otras personas, esto tiene una repercusión sobre el peso, sobre tu rendimiento cardiovascular, sobre tus articulaciones que es donde el dolor crónico más nos fastidia y otra parte es la salud mental y emocional, porque el vínculo con los animales desencadena toda una serie de mecanismos muy complejos que ayudan a modular el dolor. Nos aumentan la serotonina, la dopamina, la oxitocina... Si tenemos un vínculo bien construido con un animal es muy probable que tengamos mayor producción de estas sustancias y nos ayuden a sentir menos dolor porque nos hacen sonreír y eso es analgésico», comenta Beceiro, que incide en la importancia de elegir bien el animal que no necesariamente tengan que ser gatos y perros.

Para una persona con una gran incapacidad, un buen compañero puede ser un pájaro o un acuario bonito lleno de peces que le aporte paz y tranquilidad, incluso hámsteres o conejos. «Eso de ‘mamá está mal y le regalamos un perro para obligarla a que pasee’ puede salir mal, porque la persona tiene que estar de acuerdo y querer involucrarse en el cuidado», resume Beceiro, que asegura que hay muchos animales en busca de un nuevo hogar.