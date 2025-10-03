Pedro Mairal: «La escritura de esta novela fue muy misteriosa para mí, me rompió todos los planes»

El escritor argentino Pedro Mairal consiguió apartar las voces del éxito de su anterior novela, La uruguaya, para centrarse en los protagonistas de Los nuevos, tres amigos que experimentan rupturas, duelos familiares y desafíos emocionales mientras buscan encajar en el mundo.

Han pasado nueve años desde que publicó su anterior novela, 'La uruguaya'. ¿Cuándo supo que tenía una nueva historia que contar?

Hasta que no tengo muchas ganas de escribir una novela, no me siento a escribirla. En este tiempo he escrito muchas otras cosas: columnas para el periódico, crónicas, cuentos, canciones o poesía. Pero no había aparecido una idea para una novela. Y de pronto apareció la voz de Thiago, el personaje del principio. Y lo que apareció fue una voz de alguien que no quiere contar algo. Eso me resultó muy interesante. Siempre los narradores son alguien que quiere contar algo. A Thiago le pasó algo y le piden que lo cuente y él no lo quiere contar. Y eso me resultó muy atractivo para escribir. Y ahí tuve una pesadilla con un incendio, así que se combinaron las dos cosas. Entonces Thiago, en verano, empezó a pensar en su amigo Bruno, que está en Wisconsin en la nieve. Y también su amiga Pilar, que entra al baño donde él está de una patada para asustarlo.

Son tres personajes que no suelen atraer los focos. Diferentes a otro tipo de protagonistas.

Sí. Son adolescentes, personajes que están en formación. Están en un momento en el que empiezan a salir de las casas de sus padres y se les enloquece la brújula, no saben bien para dónde ir. Salen de la familia biológica para ir hasta estos grupos de amigos, una familia que empezás a armar. Están en una especie de orfandad, muy solos, muy solos. Quería mostrar esa soledad propia de ese momento de la vida donde se agitan muchas variables porque tu vida puede salir disparada para cualquier lado. Desde ese lugar de un momento de intemperie en la vida quise mostrar esos personajes que, coincido contigo, no son personajes típicos de novela.

¿Siempre hay soledad en la adolescencia? ¿La ha sentido y se la ha traspasado a sus personajes?

Sí, yo creo que por más de que suceda la historia en 2023 hay una gran parte mía en estos personajes. Escarbé para buscar cosas de mi adolescencia, en los 90. Y entonces eso creo que les da un aire un poco anacrónico a los personajes. No quise hacer un estudio etnográfico de los jóvenes de 19 años de hoy día exactamente cómo son porque no me iba a salir. Lo que hice fue tratar de hacer unos adolescentes medio constantes o eternos en el sentido de que podrían ser de cualquier época, aunque tienen móviles y redes sociales.

¿Cómo consigue trabajar con la brevedad y la intensidad?

La palabra brevedad es bastante clave porque yo soy un escritor de textos breves. Me gusta esa intensidad. Algo casi como la tensión que se junta en un arco y los textos terminan cuando se suelta la flecha. Armar algo con un texto que te atrape y que de algún modo sea autoconclusivo.

¿Es cierto eso de hay una conversación entre los personajes y el escritor?

La palabra conversación supone que hay un ida y vuelta, pero esto fue más como que yo los escuché. De un modo un poco espiritista, los canalicé. Dejé que salieran esas voces y para mí fue muy misteriosa la escritura de esta novela. En general, escribo con un plan y esto me rompió todos los planes. Fue una aventura de escritura muy fascinante y me encariñé mucho con los personajes. Aunque como autor no podés cuidar al personaje, porque si no, no hay historia.

Su obra se mueve entre lo íntimo y lo social. En 'Los nuevos', ¿se inclina más hacia un lado o hacia otro?

Es que yo siento que lo íntimo es muy social también. Siento que estamos atravesados por lo social. Es muy difícil no ser social, incluso en la intimidad. Creo que hasta me interesa en las situaciones de mayor intimidad, como escenas sexuales que a veces escribo, que incluso en esas escenas hay quizá mandatos sociales o expectativas sociales. Y lo lindo siempre es el contraste entre lo que se imaginaron. El personaje se imagina que va a hacer algo y después la relación termina siendo una cosa completamente distinta. Ese juego siempre de distancia entre lo íntimo y lo social me interesa. Es muy importante para mí la parte íntima de los personajes. Sentirlos muy cercanos, o sea, que el lector sienta que los conoce. Aquí me interesaba mostrar que el paraíso que les crean a esos chicos está resquebrajado. Y ellos encuentran las rajaduras, las grietas, y se escapan.

¿Le pesó el éxito de 'La uruguaya'?

Sí. Volver a escribir después de un libro al que le va muy bien es difícil porque sentís expectativas. Las más peligrosas no son tanto las ajenas sino las propias. Te preguntas si estarás a la altura. Por eso espero bastante tiempo hasta que aparezca una idea que me dé mucho deseo y que me haga pasar por arriba de eso. De esa ansiedad, de esa inseguridad. Me agarro de esa historia y estos tres chicos de la novela me arrastraron por arriba de todas esas inseguridades. Creo que también me ayudó el hecho de que se hizo una película con La uruguaya. El actor se llevó al personaje. Me sacaron la historia y yo la solté. Creo que eso me ayudó. Pero sí, sin duda, me hace ruido en la cabeza. Pero todo me hace ruido en la cabeza (Ríe). Incluso si un libro le va mal y no le prestan atención, también un poco de ruido te hace.