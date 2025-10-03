La primera tienda de Zara cierra para preparar su nueva colección

La primera tienda de Zara, ubicada en la calle Juan Flórez, en A Coruña, permanece estos días cerrada para preparar la presentación de la nueva colección. El establecimiento, según se puede leer en un panel que hay en la puerta, volverá a abrir el lunes 6 de octubre.

Aunque la firma todavía no ha anunciado qué habrá en este espacio, la fecha de reapertura coincide con la del lanzamiento de la colección 50 piezas, 50 creadores. El buque insignia de Inditex ha pedido a medio centenar de artistas, modelos, diseñadores y creadores de renombre que imagen un objeto. El resultado son cincuenta piezas exclusivas, entre las que se pueden encontrar chaquetas, bolsos, sillas e incluso un labubu y un transportín para mascotas.

Verja bajada en el establecimiento con un logo del 50 aniversario / LOC

Entre las propuestas más destacadas, se encuentra el sofá peludo y mullido ideado por Rosalía, la chaqueta aviador de David Bailey, el Labubu de Kasing Lung, el transportín para mascotas de Steven Meisel, la camiseta de Pedro Almodóvar -que reúne referencias de películas como Volver-, el set de bolsos de David Chipperfield, el gorro con pins de Harry Lambert o el vestido de piel de Naomi Campbell.

Completan la lista artistas como Robbie Williams; fotógrafos como Annie Leibovitz, Craig McDean o Mario Sorrenti; modelos como Cindy Crawford, Karlie Kloss o Kate Moss; diseñadores como Harry Lambert, Pat McGrath, Pieter Mulier o Pierpaolo Piccioli; entre muchos otros.

Esta es una de las iniciativas que Zara pone en marcha para celebrar sus 50 años de historia.

La tienda de Juan Flórez, la primera que abrió Amancio Ortega, fue renovada para esta efeméride el pasado mayo. El local es un homenaje a las galerías de la Marina, la ciudad de cristal.