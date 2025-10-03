Rafael Álvarez 'El Brujo': «Sería increíble llevar a A Coruña una obra sobre Valle-Inclán»

¿Cómo presenta la obra a su público de A Coruña?

Vamos a presentar una obra que se llama Iconos o la exploración del destino. El título es rarillo, pero es muy sencillo. La obra se basa en los personajes icónicos de la tragedia griega —Edipo, Antígona, Medea…— y es una reflexión sobre ellos. Eso sí, con humor. Es una mirada humorística sobre la tragedia griega. Esta obra la estrenamos hace dos veranos en el festival de Mérida y es una reflexión muy interesante.

En sus espectáculos siempre combina humor y reflexión. ¿Cómo consigue ese equilibrio?

Lo busco, lo busco, lo busco y lo busco... trato de conseguirlo siempre, el equilibrio tiene que estar ahí. Creo que siempre consigo que mi función en el teatro sea doble. Por un lado, una parte eléctrica de reflexionar, y por otro, divertir a la gente que me viene a ver con toques de humor. El teatro es una fiesta, tiene que ser divertido y es lo que intento siempre.

¿Habrá también improvisación en esta propuesta?

Sí, siempre. Todas mis obras tienen una construcción, tengo como un esquema que tengo que seguir, un argumento, pero siempre dejo huecos abiertos para improvisar. Para sentirme un poco libre, en esos huecos me dedico a improvisar. Luego vuelvo al hilo principal de la obra y así siempre. Es un poco como en el jazz.

¿Cómo definiría a su personaje en escena?

Siempre interpreto al mismo, que es un contador de historias. Como Chaplin, que siempre hacía al vagabundo en distintas situaciones, una y otra vez. Pues yo soy algo parecido, soy un juglar, un showman que reflexiona a través de los personajes. Una vez es sobre la tragedia griega, otra sobre el Quijote, otra sobre Valle-Inclán.

¿Qué espera en los dos pases del público coruñés?

Sé que va a ser hermoso, lo sé. Todas las veces que he ido lo han sido. Siempre que voy a Galicia es increíble y más en A Coruña, que es una ciudad con mucha historia cultural. Eso hace que me sienta especialmente cómodo. También ayuda el teatro Rosalía de Castro, que es totalmente precioso, una maravilla, y allí se estrenaron nada menos que las Comedias bárbaras de Valle-Inclán, estuvieron todo un mes entero y a mí me haría especial ilusión poder llevar a la ciudad una obra así. Estoy esperando poder cuadrarlo y llevar en algún momento a A Coruña una obra sobre Valle-Inclán, sería increíble.

Tras tantos años de carrera, ¿qué le sigue motivando en los escenarios?

Dos cosas muy sencillas. Trabajar, lo necesito, y que es mi vocación permanente. Yo quiero continuamente desarrollar este trabajo, además que me da la posibilidad de poder llegar a la sensibilidad, la mentalidad, la emoción y el corazón de los espectadores.

¿Qué le aconsejaría a los jóvenes que están empezando en el teatro?

Empezar. Y siempre empezar paso a paso, primero el primero, como en la bicicleta, antes de dar el segundo, concentrarse en el primero y ya luego, con el tiempo, llegará el segundo.

¿Qué espera que los espectadores sientan al verle actuar?

Que valoren que están vivos, es lo más importante. Ser conscientes de que están vivos y que la vida merece la pena.